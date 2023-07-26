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النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته
https://sputnikarabic.ae/20230726/النيجر-أنباء-عن-حصار-عناصر-من-الحرس-الرئاسي-مكتب-الرئيس-ومقر-إقامته-1079414647.html
النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته
النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته
أفاد مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، صباح الأربعاء، لسبب غير محدد... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T10:06+0000
2023-07-26T10:15+0000
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وبينما رجحت تقارير احتمال أن تكون هناك محاولة انقلاب، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.وقال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته "بخير وبصحة جيدة" وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري "ليس انقلابا"، لكنه توتر بسبب "مشكلة مع الحرس الرئاسي"، دون مزيد من التفاصيل.وفي السياق نقلت مجلة "جون أفريك" عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.
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العالم, أخبار النيجر, الأخبار, أخبار العالم الآن

النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته

10:06 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 26.07.2023)
© AFP 2023 / YVES HERMANرئيس النيجر، محمد بازوم
رئيس النيجر، محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / YVES HERMAN
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يتبع
أفاد مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، صباح الأربعاء، لسبب غير محدد حتى الآن.
وبينما رجحت تقارير احتمال أن تكون هناك محاولة انقلاب، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.
وقال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته "بخير وبصحة جيدة" وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري "ليس انقلابا"، لكنه توتر بسبب "مشكلة مع الحرس الرئاسي"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق نقلت مجلة "جون أفريك" عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.
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