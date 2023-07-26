https://sputnikarabic.ae/20230726/باتروشيف-حول-تزويد-أوكرانيا-بذخائر-عنقودية-الغرب-يبذل-قصارى-جهده-لتصعيد-الصراع-1079400022.html

باتروشيف حول تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية: الغرب يبذل قصارى جهده لتصعيد الصراع

باتروشيف حول تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية: الغرب يبذل قصارى جهده لتصعيد الصراع

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وأتباعها في الدول الغربية، يبذلون قصارى جهدهم لتصعيد الصراع في أوكرانيا،... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T06:11+0000

2023-07-26T06:11+0000

2023-07-26T06:11+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، على هامش اجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن القضايا الأمنية لدول "بريكس" والبلدان الصديقة للمجموعة، المنعقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا: "تبذل الولايات المتحدة وأتباعها كل ما بوسعهم لتصعيد الصراع، عبر زيادة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، بما فيها قذائف اليورانيوم المنضب، والصواريخ المجنحة البعيدة المدى جو - أرض؛ والآن الذخائر العنقودية المحظورة في العديد من دول العالم".وأكد باتروشيف أن روسيا مستعدة للحوار، وهو ما كررته في مناسبات عديدة، مشددًا على ضرورة "وجود تشجيع من الرعاة الغربيين لنظام كييف الذي رفض التفاوض مع روسيا".وأشار إلى أن الوضع في أوكرانيا مثال واضح على ممارسات الغرب الهدامة.وفي سياق منفصل، أوضح باتروشيف أن روسيا تقدر تفهم الشركاء في مجموعة "بريكس" لأسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، وتقييمهم المتوازن للأحداث الجارية.وعقد رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس"، في وقت سابق، اجتماعًا موسعًا لبحث القضايا الأمنية، حضره ممثلو بلدان صديقة للمجموعة، بينها السعودية والإمارات وإيران.ومثّل روسيا في هذا الاجتماع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، كما نوقشت مجموعة واسعة من القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي وآفاق التفاعل بين دول "بريكس" والدول المهتمة بتعميق التعاون مع "خماسي" المنظمة: روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230724/الصين-تعتبر-تزويد-أمريكا-نظام-كييف-بذخائر-عنقودية-أمر-غير-مسؤول-1079341362.html

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