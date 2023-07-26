https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-روسيا-تدعم-رغبة-البلدان-الأفريقية-في-الاستقرار-الاجتماعي-والاقتصادي-والتقدم-1079400343.html
بوتين: روسيا تدعم رغبة البلدان الأفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم
بوتين: روسيا تدعم رغبة البلدان الأفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزم موسكو على تطوير التعاون مع أفريقيا، والعمل معًا لحل مشاكل مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T06:11+0000
2023-07-26T06:11+0000
2023-07-26T06:37+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين، في تحيته للمشاركين وضيوف المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا": "المهم أن تعاوننا مع أفريقيا في السنوات الأخيرة وصل إلى مستوى جديد. ونعتزم زيادة تطويره: تحفيز التجارة والاستثمار وتعميق التعاون والعمل معًا في قضايا ملحة مثل مكافحة الفقر وتدريب الموظفين العصريين وضمان الأمن الغذائي، وتغير المناخ. وبالطبع، سنواصل مساعدة شركائنا الأفارقة بكل وسيلة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، وفي مشاركتهم في حل القضايا الإقليمية والعالمية بنشاط أكبر".وجاء في التحية المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت، أن "روسيا تدعم تطلعات الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم".وأعرب بوتين عن ثقته في أن "المنتدى سيعطي زخما إضافيا لتعاوننا السياسي والإنساني على المدى الطويل، وسيصبح حدثا مهما في العلاقات الروسية الأفريقية ويمنحها طابعا أكثر شمولا".تُعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، يومي 27 و28 يوليو/ تموز، في سان بطرسبرغ. وكالة "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للحدث.
https://sputnikarabic.ae/20230725/رئيس-جنوب-أفريقيا-ينطلق-إلى-سان-بطرسبرغ-للمشاركة-في-قمة-روسيا-أفريقيا-1079397813.html
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا تدعم رغبة البلدان الأفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم
06:11 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزم موسكو على تطوير التعاون مع أفريقيا، والعمل معًا لحل مشاكل مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي.
وقال بوتين، في تحيته للمشاركين وضيوف المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا": "المهم أن تعاوننا مع أفريقيا في السنوات الأخيرة وصل إلى مستوى جديد. ونعتزم زيادة تطويره: تحفيز التجارة والاستثمار وتعميق التعاون والعمل معًا في قضايا ملحة مثل مكافحة الفقر وتدريب الموظفين العصريين وضمان الأمن الغذائي، وتغير المناخ. وبالطبع، سنواصل مساعدة شركائنا الأفارقة بكل وسيلة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، وفي مشاركتهم في حل القضايا الإقليمية والعالمية بنشاط أكبر".
وجاء في التحية المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت، أن "روسيا تدعم تطلعات الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن "المنتدى سيعطي زخما إضافيا لتعاوننا السياسي والإنساني على المدى الطويل، وسيصبح حدثا مهما في العلاقات الروسية الأفريقية ويمنحها طابعا أكثر شمولا".
تُعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، يومي 27 و28 يوليو/ تموز، في سان بطرسبرغ. وكالة "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للحدث.