https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رئيسة-بنك-تنمية-بريكس-الجديد-في-سان-بطرسبورغ-1079431264.html
بوتين في اجتماع مع رئيسة بنك تنمية "بريكس": التسويات بالعملات الوطنية تتوسع
بوتين في اجتماع مع رئيسة بنك تنمية "بريكس": التسويات بالعملات الوطنية تتوسع
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ثنائيا مع رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، ديلما روسيف، في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، عشية... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:32+0000
2023-07-26T15:32+0000
2023-07-26T16:10+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وأكد بوتين خلال الاجتماع أن التسويات بالعملات الوطنية بين دول "بريكس" آخذة في التوسع، مشيرا إلى أن بنك التنمية في المنظمة تمكن من لعب دور في هذا الأمر.ونوه بوتين إلى أن أعضاء منظمة بريكس "يعملون لمصالح بعضهم بعضا. وهذا ينطبق أيضًا على القطاع المالي".
https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-يعلن-إعداد-حزمة-اتفاقات-مشتركة-لزيارة-رئيس-وزراء-إثيوبيا--1079427145.html
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بوتين يعقد اجتماعا مع رئيسة بنك تنمية "بريكس" الجديد في سان بطرسبورغ
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ثنائيا مع رئيسة بنك التنمية الجديد "بريكس"، ديلما روسيف، في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، عشية القمة الروسية الأفريقية.
2023-07-26T15:32+0000
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روسيا, مجموعة بريكس
بوتين في اجتماع مع رئيسة بنك تنمية "بريكس": التسويات بالعملات الوطنية تتوسع
15:32 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 16:10 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ثنائيا مع رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، ديلما روسيف، في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، عشية القمة الروسية الأفريقية.
وأكد بوتين خلال الاجتماع أن التسويات بالعملات الوطنية بين دول "بريكس" آخذة في التوسع، مشيرا إلى أن بنك التنمية في المنظمة تمكن من لعب دور في هذا الأمر.
وقال بوتين: "نحن نعلم أن هناك أسئلة حول سيولة البنك، وهناك بعض الأفكار... العلاقات بين دول بريكس لدينا تتطور بالعملات الوطنية، والتسويات تتزايد".
وتابع بوتين: "أعتقد أن البنك يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في تطوير الاتجاه في إطار العمل المشترك".
ونوه بوتين إلى أن أعضاء منظمة بريكس "يعملون لمصالح بعضهم بعضا. وهذا ينطبق أيضًا على القطاع المالي".