https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-يعلن-إعداد-حزمة-اتفاقات-مشتركة-لزيارة-رئيس-وزراء-إثيوبيا--1079427145.html
بوتين يعلن إعداد حزمة اتفاقات مشتركة لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا... فيديو
بوتين يعلن إعداد حزمة اتفاقات مشتركة لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا... فيديو
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم الأربعاء، عن إعداد حزمة من الوثائق المشتركة والاتفاقات لهذه الزيارة... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T14:38+0000
2023-07-26T14:38+0000
2023-07-26T14:46+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي: "لقد أعددنا حزمة كاملة من الوثائق لزيارتكم، بما في ذلك اتفاق حكومي دولي بشأن أمن المعلومات، والحركة الجوية، ومذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخارطة طريق للتعاون في استخدام الطاقة الذرية السلمية، وبروتوكول بين دوائر الجمارك".تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية تنطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.تعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد ونوعي للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.وسيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية - الأفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الوفود-الأفريقية-تتوافد-إلى-مطار-بولكوفو-في-بطرسبورغ-لحضور-القمة-الروسية-الأفريقية-1079414835.html
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روسيا
بوتين يعلن إعداد حزمة اتفاقات مشتركة لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا... فيديو
14:38 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم الأربعاء، عن إعداد حزمة من الوثائق المشتركة والاتفاقات لهذه الزيارة بينها ما يتعلق بأمن المعلومات.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي: "لقد أعددنا حزمة كاملة من الوثائق لزيارتكم، بما في ذلك اتفاق حكومي دولي بشأن أمن المعلومات، والحركة الجوية، ومذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخارطة طريق للتعاون في استخدام الطاقة الذرية السلمية، وبروتوكول بين دوائر الجمارك".
تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية تنطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.
تعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا
. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد ونوعي للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.
وسيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية - الأفريقية الثانية
حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.
يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.