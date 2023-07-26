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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/بولندا-تقدم-دعما-عسكريا-لأوكرانيا-بقيمة-3-مليار-يورو-1079399119.html
بولندا تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 3 مليار يورو
بولندا تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 3 مليار يورو
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا بلغ 3 مليار يورو. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T03:44+0000
2023-07-26T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
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ووفقًا لتقرير نُشِر على موقع "ديفينس 24"، أشار إلى إجابة الدفاع البولندية عن حجم الدعم المقدم لأوكرانيا، قالت الوزارة: "بلغت قيمة المساعدات العسكرية البولندية لأوكرانيا 3 مليار يورو".وفي شهر أبريل/ نيسان من عام 2022، قدمت وارسو معدات بقيمة 1.5 مليار يورو لكييف، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة الدعم لتصل إلى مليار يورو، حيث تم توفير 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.هذا وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230517/بولندا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-جميع-مقاتلات-ميغ-29-1077130817.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
بولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بولندا تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 3 مليار يورو

03:44 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لمقاتلات "ميغ-29 كا" في منطقة مورمانسك الروسية
مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا بلغ 3 مليار يورو.
ووفقًا لتقرير نُشِر على موقع "ديفينس 24"، أشار إلى إجابة الدفاع البولندية عن حجم الدعم المقدم لأوكرانيا، قالت الوزارة: "بلغت قيمة المساعدات العسكرية البولندية لأوكرانيا 3 مليار يورو".
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا جميع مقاتلات "ميغ-29"
17 مايو, 09:55 GMT
وفي شهر أبريل/ نيسان من عام 2022، قدمت وارسو معدات بقيمة 1.5 مليار يورو لكييف، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة الدعم لتصل إلى مليار يورو، حيث تم توفير 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.
هذا وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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