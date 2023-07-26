https://sputnikarabic.ae/20230726/تحطم-طائرة-عسكرية-سعودية-1079435111.html
تحطم طائرة عسكرية سعودية
تحطم طائرة عسكرية سعودية
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بأن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T17:43+0000
2023-07-26T17:43+0000
2023-07-26T17:43+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث وقع في الساعة 14:28 من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز 2023.وأعلن العميد المالكي مقتل طاقم الطائرة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.يذكر أن القوات الجوية السعودية تصنف في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل: 283 مقاتلة،81 طائرة هجومية، 49 طائرة نقل عسكري، 190 طائرة تدريب، 14 طائرة مهام خاصة، 22 طائرة تزود بالوقود في الجو، 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.كما تمتلك السعودية 214 مطارا عسكريا يجعلها في المرتبة رقم 25 بين الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221207/أسراب-من-المقاتلات-السعودية-تستقبل-طائرة-الرئيس-الصيني-فيديو--1070948786.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
تحطم طائرة عسكرية سعودية
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أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بأن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
"واس"، أن الحادث وقع في الساعة 14:28 من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز 2023.
وأعلن العميد المالكي مقتل طاقم الطائرة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.
يذكر أن القوات الجوية السعودية تصنف في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل: 283 مقاتلة،81 طائرة هجومية
، 49 طائرة نقل عسكري، 190 طائرة تدريب، 14 طائرة مهام خاصة، 22 طائرة تزود بالوقود في الجو، 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
كما تمتلك السعودية 214 مطارا عسكريا يجعلها في المرتبة رقم 25 بين الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.