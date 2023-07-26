https://sputnikarabic.ae/20230726/تعاون-سوري-روسي-لإطفاء-الحرائق-وضحايا-في-تونس-والجزائر-1079425893.html
تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر
تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T13:42+0000
2023-07-26T13:42+0000
2023-07-26T13:42+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079425577_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_da883afd008bb8c7c28485f2e977cd03.png
تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر
تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر
ضحايا إثر حرائق في دول عدة منها سوريا وتونس والجزائر. عن هذا الموضوع، قال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية العميد الركن جلال داؤود:بدوره، قال الخبير والباحث الدولي في السلامة العامة و الكوارث الدكتور محمد كواش: "يجب أن تتخذ الدول إجراءات جدية للحد من الاحتباس الحراري لتجنب هكذا حرائق مستقبلا".خلاف غربي على تدريب الأوكرانيين على "إف 16"، وهو ما قال عنه الكاتب والباحث السياسي يسرى عبيد:وفد روسي صيني عسكري في كوريا الشمالية، ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين:البرلمان الليبي يقر خارطة طريق لاختيار رئيس للحكومة، ويقول الخبير في الشأن الليبي:العراق والأردن يبحثان آليات توسيع التعاون المشترك وتعزيز أمن الطاقة، ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي الدكتور علي التميمي:أهمية القمة الروسية الأفريقية. وعنها قال الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي:طبيب لبناني ينقذ حياة مسافر على متن القطرية. وعما حدث معه أثناء رحلته من موسكو للدوحة، قال الطبيب علاء نهاد الحاج:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079425577_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e9220b5c47616a366b05fd2a15790b63.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
ضحايا إثر حرائق في دول عدة منها سوريا وتونس والجزائر. عن هذا الموضوع، قال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية العميد الركن جلال داؤود:
"إن التنظيمات الإرهابية تقف خلف هذه الحرائق باستخدام المسيّرات، ونعمل بمساعدة روسية على إخماد الحرائق".
بدوره، قال الخبير والباحث الدولي في السلامة العامة و الكوارث الدكتور محمد كواش: "يجب أن تتخذ الدول إجراءات جدية للحد من الاحتباس الحراري لتجنب هكذا حرائق مستقبلا".
خلاف غربي على تدريب الأوكرانيين على "إف 16"، وهو ما قال عنه الكاتب والباحث السياسي يسرى عبيد:
"السبب فشل الهجوم المضاد، وعدم الرغبة بإرسال إف 16 التي ستكون فريسة سهلة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة مما سيسيء لسمعتها ويؤثر على الإقبال على شرائها".
وفد روسي صيني عسكري في كوريا الشمالية، ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين:
"توقيت الزيارة ومضامينها مهمة جدا في هذا السياق العالمي المتوتر، خاصة أنه يأتي مع تعثر الاستراتيجية الغربية في المواجهة باوكرانيا، والتي كانت تتوقع الولايات المتحدة مسارا مختلفا عما يجري من فشل في الميدان".
البرلمان الليبي يقر خارطة طريق لاختيار رئيس للحكومة، ويقول الخبير في الشأن الليبي:
"هذه الخطوة تعني فتح باب الصراع السياسي بين الأجسام السياسية في ليبيا، لأنه من الممكن أن تُرفض من قبل المنطقة الغربية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لكن من الضروري أن تجرى الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، وأن تكون صريحة ونزيهة وتشارك فيها كل الأطراف السياسية في البلاد".
العراق والأردن يبحثان آليات توسيع التعاون المشترك وتعزيز أمن الطاقة، ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي الدكتور علي التميمي:
"العلاقات الأردنية العراقية كانت على الدوام علاقات حسنة بين البلدين، ومن المهم تعزيز هذه العلاقات، وخاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة لما له من تداعيات إيجابية على أوضاع البلدين والمنطقة".
أهمية القمة الروسية الأفريقية. وعنها قال الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي:
"الدول الأفريقية تثق بروسيا لأن ليس لها تاريخ استعماري ولأنها كانت عبر التاريخ داعمة للقارة السمراء وللشعوب فيها لذلك يمكن أن نرى تحالفا جديدا في ظل التغير الحاصل بالعلاقات الدولية لاسيما وأن أفرقيا تتطلع ليكون لها ممثل في مجلس الأمن".
طبيب لبناني ينقذ حياة مسافر على متن القطرية. وعما حدث معه أثناء رحلته من موسكو للدوحة، قال الطبيب علاء نهاد الحاج:
"إن مسافرا أصيب بارتفاع حاد بضغط الدم وقدمت له الإسعافات الأولية لكن بعد 30 دقيقة ساءت حالته مجددا فطلبت من طاقم الطائرة الهبوط بأسرع وقت في أقرب دولة وسمحت لنا الكويت بالهبوط وإسعافه".
التفاصيل في الملف الصوتي...