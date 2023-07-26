https://sputnikarabic.ae/20230726/تعاون-سوري-روسي-لإطفاء-الحرائق-وضحايا-في-تونس-والجزائر-1079425893.html

تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر

تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T13:42+0000

2023-07-26T13:42+0000

2023-07-26T13:42+0000

راديو

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تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر تعاون سوري روسي لإطفاء الحرائق وضحايا في تونس والجزائر

ضحايا إثر حرائق في دول عدة منها سوريا وتونس والجزائر. عن هذا الموضوع، قال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية العميد الركن جلال داؤود:بدوره، قال الخبير والباحث الدولي في السلامة العامة و الكوارث الدكتور محمد كواش: "يجب أن تتخذ الدول إجراءات جدية للحد من الاحتباس الحراري لتجنب هكذا حرائق مستقبلا".خلاف غربي على تدريب الأوكرانيين على "إف 16"، وهو ما قال عنه الكاتب والباحث السياسي يسرى عبيد:وفد روسي صيني عسكري في كوريا الشمالية، ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين:البرلمان الليبي يقر خارطة طريق لاختيار رئيس للحكومة، ويقول الخبير في الشأن الليبي:العراق والأردن يبحثان آليات توسيع التعاون المشترك وتعزيز أمن الطاقة، ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي الدكتور علي التميمي:أهمية القمة الروسية الأفريقية. وعنها قال الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي:طبيب لبناني ينقذ حياة مسافر على متن القطرية. وعما حدث معه أثناء رحلته من موسكو للدوحة، قال الطبيب علاء نهاد الحاج:التفاصيل في الملف الصوتي...

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