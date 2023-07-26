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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079399389.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T05:21+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:21 GMT 26.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:21 GMT 26.07.2023
مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع البولندية: بولندا قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 3 مليار يورو
03:44 GMT
05:20 GMT 26.07.2023
الطيران الروسي يشن غارتين جويتين على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة "سو-34" التابعة للتجمع شنت غارتين جويتين على قوات ومعدات وحدات اللواء الميكانيكي 14 الأوكراني في مدن كوتشيروفكا وبافلوفكا في اتجاه كوبيانسك.
05:20 GMT 26.07.2023
الجيش الروسي يدمر وحدة عسكرية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن دبابات ومدافع المجموعة دمرت في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول في اتجاه كوبيانسك أكثر من وحدة للقوات الأوكرانية وعربة "هامر" مصفحة.
05:19 GMT 26.07.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي
أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الـ 24 الماضية 58 هجوماً على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أطلقت 222 طلقة من مختلف الذخائر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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