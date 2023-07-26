تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:21 GMT 26.07.2023
05:20 GMT 26.07.2023
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة "سو-34" التابعة للتجمع شنت غارتين جويتين على قوات ومعدات وحدات اللواء الميكانيكي 14 الأوكراني في مدن كوتشيروفكا وبافلوفكا في اتجاه كوبيانسك.
05:20 GMT 26.07.2023
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن دبابات ومدافع المجموعة دمرت في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول في اتجاه كوبيانسك أكثر من وحدة للقوات الأوكرانية وعربة "هامر" مصفحة.
05:19 GMT 26.07.2023
أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الـ 24 الماضية 58 هجوماً على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أطلقت 222 طلقة من مختلف الذخائر.