https://sputnikarabic.ae/20230726/دبابات-روسية-تهاجم-اللواء-32-الميكانيكي-الأوكراني-وتدمر-معداته-وآلياته-1079408539.html
دبابات روسية تهاجم اللواء 32 الميكانيكي الأوكراني وتدمر معداته وآلياته
دبابات روسية تهاجم اللواء 32 الميكانيكي الأوكراني وتدمر معداته وآلياته
دمرت دبابات ومدافع "هاوتزر" تابعة لمجموعة "زاباد" (الغرب) في القوات المسلحة الروسية، آليات ومدرعات "هامر" أوكرانية في منطقة الدفاع لـ"جيش الدبابات" الأول... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T07:55+0000
2023-07-26T07:55+0000
2023-07-26T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي: "في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، أصابت نيران دبابات "تي 73 بي" و"تي 80" ومدافع هاوتزر "دي 30" ومدافع ميدانية "غياتسينت بي" مواقع وحدات "اللواء الميكانيكي المنفصل 32" في منطقة ستيلماخوفكا. وكانت خسائر العدو فصيلة من القوى العاملة ومدرعات هامر".واستهدفت القوات الروسية، يوم أمس، تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و63، ولواء البحرية 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-ومقرات-القيادة-العسكرية-الأوكرانية--عاجل-1079388227.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
دبابات روسية تهاجم اللواء 32 الميكانيكي الأوكراني وتدمر معداته وآلياته
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دمرت دبابات ومدافع "هاوتزر" تابعة لمجموعة "زاباد" (الغرب) في القوات المسلحة الروسية، آليات ومدرعات "هامر" أوكرانية في منطقة الدفاع لـ"جيش الدبابات" الأول وصولاً إلى فصيلة "القوى العاملة" للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي: "في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، أصابت نيران دبابات "تي 73 بي" و"تي 80" ومدافع هاوتزر "دي 30" ومدافع ميدانية "غياتسينت بي" مواقع وحدات "اللواء الميكانيكي المنفصل 32" في منطقة ستيلماخوفكا. وكانت خسائر العدو فصيلة من القوى العاملة ومدرعات هامر".
واستهدفت القوات الروسية، يوم أمس، تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة
، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب"
.
وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و63، ولواء البحرية 35
التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".