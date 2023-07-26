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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/دبابات-روسية-تهاجم-اللواء-32-الميكانيكي-الأوكراني-وتدمر-معداته-وآلياته-1079408539.html
دبابات روسية تهاجم اللواء 32 الميكانيكي الأوكراني وتدمر معداته وآلياته
دبابات روسية تهاجم اللواء 32 الميكانيكي الأوكراني وتدمر معداته وآلياته
دمرت دبابات ومدافع "هاوتزر" تابعة لمجموعة "زاباد" (الغرب) في القوات المسلحة الروسية، آليات ومدرعات "هامر" أوكرانية في منطقة الدفاع لـ"جيش الدبابات" الأول... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T07:55+0000
2023-07-26T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي: "في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، أصابت نيران دبابات "تي 73 بي" و"تي 80" ومدافع هاوتزر "دي 30" ومدافع ميدانية "غياتسينت بي" مواقع وحدات "اللواء الميكانيكي المنفصل 32" في منطقة ستيلماخوفكا. وكانت خسائر العدو فصيلة من القوى العاملة ومدرعات هامر".واستهدفت القوات الروسية، يوم أمس، تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و63، ولواء البحرية 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-ومقرات-القيادة-العسكرية-الأوكرانية--عاجل-1079388227.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

دبابات روسية تهاجم اللواء 32 الميكانيكي الأوكراني وتدمر معداته وآلياته

07:55 GMT 26.07.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور دبابة أوكرانية مدمرة
 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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دمرت دبابات ومدافع "هاوتزر" تابعة لمجموعة "زاباد" (الغرب) في القوات المسلحة الروسية، آليات ومدرعات "هامر" أوكرانية في منطقة الدفاع لـ"جيش الدبابات" الأول وصولاً إلى فصيلة "القوى العاملة" للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي: "في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، أصابت نيران دبابات "تي 73 بي" و"تي 80" ومدافع هاوتزر "دي 30" ومدافع ميدانية "غياتسينت بي" مواقع وحدات "اللواء الميكانيكي المنفصل 32" في منطقة ستيلماخوفكا. وكانت خسائر العدو فصيلة من القوى العاملة ومدرعات هامر".
واستهدفت القوات الروسية، يوم أمس، تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر تجمعا للمرتزقة الأجانب ومقرات القيادة العسكرية الأوكرانية
أمس, 14:33 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و63، ولواء البحرية 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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