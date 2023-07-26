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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/دبابة-تي-90-روسية-تنفذ-هجوما-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو--1079420248.html
دبابة "تي-90" روسية تنفذ هجوما على محور كراسني ليمان... فيديو
دبابة "تي-90" روسية تنفذ هجوما على محور كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية "تي-90إم" "بروريف" المطورة أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:00+0000
2023-07-26T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما تم نشر لقطات لعمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعة للمسلحين الأوكرانيين على المحور نفسه، في وقت سابق.وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة "تي-90" روسية تنفذ هجوما على محور كراسني ليمان... فيديو

11:00 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية "تي-90إم" "بروريف" المطورة أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
كما تم نشر لقطات لعمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعة للمسلحين الأوكرانيين على المحور نفسه، في وقت سابق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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