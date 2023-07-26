https://sputnikarabic.ae/20230726/دبابة-تي-90-روسية-تنفذ-هجوما-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو--1079420248.html
دبابة "تي-90" روسية تنفذ هجوما على محور كراسني ليمان... فيديو
دبابة "تي-90" روسية تنفذ هجوما على محور كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية "تي-90إم" "بروريف" المطورة أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:00+0000
2023-07-26T11:00+0000
2023-07-26T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما تم نشر لقطات لعمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعة للمسلحين الأوكرانيين على المحور نفسه، في وقت سابق.وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b5388f08675baa86e88bb83d655773d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة "تي-90" روسية تنفذ هجوما على محور كراسني ليمان... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية "تي-90إم" "بروريف" المطورة أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
كما تم نشر لقطات لعمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعة للمسلحين الأوكرانيين على المحور نفسه، في وقت سابق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.