"ذا صن" البريطانية تقلب حقيقة مشهد نشرته "سبوتنيك" لاستهداف دبابة أوكرانية... صور وفيديو
© Photoالمسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
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قامت صحيفة "ذا صن" البريطانية بتحريف مشاهد سابقة نشرتها وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، لقيام "لانتسيت" روسية بتدمير دبابة أوكرانية.
ونشرت "ذا صن" المشاهد على عدة منصات تابعة لها، مثل "يوتيوب"، مدّعيةً أن مصدر الفيديو هو وزارة الدفاع الأوكرانية، بحسب الكتابة التي ظهرت أعلى الفيديو.
وزعمت الصحيفة البريطانية أن المشاهد هي "لاحتراق دبابة روسية بعد ضربها بصاروخ أوكراني بالقرب من زابوروجيه".
وتعيد وكالة "سبوتنيك" من جديد نشر المقطع الصحيح الذي تم تناقله بشكل واسع على المنصات الروسية ووسائل الإعلام في روسيا، كما هو موضح في المشاهد.
وفي الأسفل يظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" بعد وضع شعار "ذا صن" ونسبه لوزارة الدفاع الأوكرانية.
وعند التدقيق في محتوى الفيديو تظهر المسيرة الروسية "لانتسيت" بشكل واضح وجلي، حيث تتميز هذه المسيرة بأجنحتها المزدوجة التي تأخذ شكل "X".
© Photoالمسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
المسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
© Photo
وعند المقارنة بين الشكل الموجود في المشاهد التي تظهر في الفيديو وشكل المسيرة الروسية "لانتسيت" أثناء عرضها لأول مرة يظهر بشكل واضح بأنها ليست صاروخ بل المسيرة الروسية.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
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طائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" (الدرون الفتاك "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف))
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افتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" (الدرون الفتاك "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف))
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2019" - درون انتحاري "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف
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منتدى "آرميا 2019" - درون انتحاري "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف
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طائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
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افتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" (الدرون الفتاك "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف))
6/6
منتدى "آرميا 2019" - درون انتحاري "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد نشرت الكثير من المشاهد التي توثق لحظة قيام مسيرات "لانتسيت" الروسية بتدمير دبابات ومدرعات أوكرانية مختلفة.