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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/ذا-صن-البريطانية-تقلب-حقيقة-مشهد-نشرته-سبوتنيك-لاستهداف-دبابة-أوكرانية-صور-وفيديو-1079414731.html
"ذا صن" البريطانية تقلب حقيقة مشهد نشرته "سبوتنيك" لاستهداف دبابة أوكرانية... صور وفيديو
"ذا صن" البريطانية تقلب حقيقة مشهد نشرته "سبوتنيك" لاستهداف دبابة أوكرانية... صور وفيديو
قامت صحيفة "ذا صن" البريطانية بتحريف مشاهد سابقة نشرتها وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، لقيام "لانتسيت" روسية بتدمير دبابة أوكرانية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T10:40+0000
2023-07-26T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت "ذا صن" المشاهد على عدة منصات تابعة لها، مثل "يوتيوب"، مدّعيةً أن مصدر الفيديو هو وزارة الدفاع الأوكرانية، بحسب الكتابة التي ظهرت أعلى الفيديو.وزعمت الصحيفة البريطانية أن المشاهد هي "لاحتراق دبابة روسية بعد ضربها بصاروخ أوكراني بالقرب من زابوروجيه".وكانت وكالة "سبوتنيك" قد نشرت الكثير من المشاهد التي توثق لحظة قيام مسيرات "لانتسيت" الروسية بتدمير دبابات ومدرعات أوكرانية مختلفة.اقرأ أيضا: عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديوشاهد أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديوشاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

"ذا صن" البريطانية تقلب حقيقة مشهد نشرته "سبوتنيك" لاستهداف دبابة أوكرانية... صور وفيديو

10:40 GMT 26.07.2023
© Photoالمسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
المسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Photo
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قامت صحيفة "ذا صن" البريطانية بتحريف مشاهد سابقة نشرتها وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، لقيام "لانتسيت" روسية بتدمير دبابة أوكرانية.
ونشرت "ذا صن" المشاهد على عدة منصات تابعة لها، مثل "يوتيوب"، مدّعيةً أن مصدر الفيديو هو وزارة الدفاع الأوكرانية، بحسب الكتابة التي ظهرت أعلى الفيديو.
وزعمت الصحيفة البريطانية أن المشاهد هي "لاحتراق دبابة روسية بعد ضربها بصاروخ أوكراني بالقرب من زابوروجيه".

وتعيد وكالة "سبوتنيك" من جديد نشر المقطع الصحيح الذي تم تناقله بشكل واسع على المنصات الروسية ووسائل الإعلام في روسيا، كما هو موضح في المشاهد.

وفي الأسفل يظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" بعد وضع شعار "ذا صن" ونسبه لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وعند التدقيق في محتوى الفيديو تظهر المسيرة الروسية "لانتسيت" بشكل واضح وجلي، حيث تتميز هذه المسيرة بأجنحتها المزدوجة التي تأخذ شكل "X".

© Photoالمسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
المسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
المسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
© Photo
وعند المقارنة بين الشكل الموجود في المشاهد التي تظهر في الفيديو وشكل المسيرة الروسية "لانتسيت" أثناء عرضها لأول مرة يظهر بشكل واضح بأنها ليست صاروخ بل المسيرة الروسية.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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طائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" (الدرون الفتاك "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف))
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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افتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" (الدرون الفتاك "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف))
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
لانتسيت
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
لانتسيت
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
لانتسيت
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2019" - درون انتحاري "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف
منتدى آرميا 2019 - درون انتحاري زالا لانتسيت في جناح كلاشنيكوف - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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منتدى "آرميا 2019" - درون انتحاري "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف
1/6
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
2/6
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
افتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" (الدرون الفتاك "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف))
3/6
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
لانتسيت
4/6
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
لانتسيت
5/6
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
لانتسيت
6/6
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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منتدى "آرميا 2019" - درون انتحاري "زالا لانتسيت" في جناح كلاشنيكوف
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد نشرت الكثير من المشاهد التي توثق لحظة قيام مسيرات "لانتسيت" الروسية بتدمير دبابات ومدرعات أوكرانية مختلفة.
اقرأ أيضا: عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو
شاهد أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديو
شاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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