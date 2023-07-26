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https://sputnikarabic.ae/20230726/ذوبان-جليد-سيبيريا-يكشف-عن-المدخل-إلى-العالم-السفلي-فيديو-1079411472.html
ذوبان جليد سيبيريا يكشف عن "المدخل إلى العالم السفلي"... فيديو
ذوبان جليد سيبيريا يكشف عن "المدخل إلى العالم السفلي"... فيديو
كشفت علامات الانهيار في الطبقات الجليدية لمنطقة ياقوتيان في سيبيريا، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، لسنين طوال، عن أكبر الحفر المعروفة باسم "المدخل إلى العالم... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T08:44+0000
2023-07-26T08:44+0000
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أظهر "النمو السريع" للحفرة غابات وجثث مدفونة منذ ما يقرب من مئتي ألف عام، ليس ذلك فحسب، بل تم إحياء الفيروسات القديمة أخيرًا بعد أن تجمدت على مدى عصور في سيبيريا.ويظهر في الفيديو مشاهد التقطتها الطائرة المسيرة فوق فوهة بركان "باتاغيكا"، والتي تعبتر حالة شاذة مقارنة مع جميع الفوهات المكتشفة سابقا، وهي ما يُطلق عليها رسميًا "الكتلة الضخمة" أو "الكارست الحرارية"، بحسب مقالة نُشرت في مجلة "ساينيس أليرت" العلمية. بدأت الأرض تغرق لأول مرة في الستينيات، بعد إزالة الغابات المحيطة بها وبدأت التربة الصقيعية في الذوبان.هناك أيضًا مخاوف من أنه كلما زاد عمق الحفرة، ستكشف مخازن الكربون التي تم إغلاقها منذ آلاف السنين.
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علوم, منوعات, نادي الفيديو
علوم, منوعات, نادي الفيديو

ذوبان جليد سيبيريا يكشف عن "المدخل إلى العالم السفلي"... فيديو

08:44 GMT 26.07.2023
© Photo / wikipedia/NASA منطقة باتغاي ماغسلامب في مرتفعات يانا شمالي ياقوتيا في روسيا المعروفة باسم "بوابة العالم السفلي"
منطقة باتغاي ماغسلامب في مرتفعات يانا شمالي ياقوتيا في روسيا المعروفة باسم بوابة العالم السفلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Photo / wikipedia/NASA
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كشفت علامات الانهيار في الطبقات الجليدية لمنطقة ياقوتيان في سيبيريا، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، لسنين طوال، عن أكبر الحفر المعروفة باسم "المدخل إلى العالم السفلي".
أظهر "النمو السريع" للحفرة غابات وجثث مدفونة منذ ما يقرب من مئتي ألف عام، ليس ذلك فحسب، بل تم إحياء الفيروسات القديمة أخيرًا بعد أن تجمدت على مدى عصور في سيبيريا.
ويظهر في الفيديو مشاهد التقطتها الطائرة المسيرة فوق فوهة بركان "باتاغيكا"، والتي تعبتر حالة شاذة مقارنة مع جميع الفوهات المكتشفة سابقا، وهي ما يُطلق عليها رسميًا "الكتلة الضخمة" أو "الكارست الحرارية"، بحسب مقالة نُشرت في مجلة "ساينيس أليرت" العلمية.
بدأت الأرض تغرق لأول مرة في الستينيات، بعد إزالة الغابات المحيطة بها وبدأت التربة الصقيعية في الذوبان.
هناك أيضًا مخاوف من أنه كلما زاد عمق الحفرة، ستكشف مخازن الكربون التي تم إغلاقها منذ آلاف السنين.
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