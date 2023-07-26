https://sputnikarabic.ae/20230726/رئيس-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-يتوجه-إلى-روسيا-للمشاركة-في-قمة-روسيا-إفريقيا-الثانية-1079398663.html
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية
أعلن السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية فوستن-أركانج تواديرا يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T01:53+0000
2023-07-26T01:53+0000
2023-07-26T01:53+0000
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موسكو – سبوتنيك. وأكد بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك" أن هناك خططًا لإجراء لقاء على أعلى مستوى ومشاركة الرئيس تواديرا في فعاليات أخرى مع رؤساء دول أخرى.ولفت السفير الروسي إلى أنه من المتوقع وصول الرئيس تواديرا إلى روسيا اليوم الأربعاء.تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستنطلق في بطرسبرغ من 26 يوليو وحتى 29 يوليو/ تموز الحالي.تعتبر القمة الروسية الأفريقية حدثاً رئيسياً وكبيراً في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.سيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230725/رئيس-جنوب-أفريقيا-ينطلق-إلى-سان-بطرسبرغ-للمشاركة-في-قمة-روسيا-أفريقيا-1079397813.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية
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أعلن السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية فوستن-أركانج تواديرا يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية.
موسكو – سبوتنيك
. وأكد بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك" أن هناك خططًا لإجراء لقاء على أعلى مستوى ومشاركة الرئيس تواديرا في فعاليات أخرى مع رؤساء دول أخرى.
ولفت السفير الروسي إلى أنه من المتوقع وصول الرئيس تواديرا إلى روسيا اليوم الأربعاء.
تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستنطلق في بطرسبرغ من 26 يوليو وحتى 29 يوليو/ تموز الحالي.
تعتبر القمة الروسية الأفريقية حدثاً رئيسياً وكبيراً في العلاقات بين روسيا وأفريقيا
. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.
سيكون المنتدى الاقتصادي
الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية
حدثاً فريداً من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.
يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية.