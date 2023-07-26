https://sputnikarabic.ae/20230726/روسيا-تؤمن-اتصال-محطة-الفضاء-الدولية-بالأرض-بعد-عطل-في-ناسا-1079426187.html

روسيا تؤمن اتصال محطة الفضاء الدولية بالأرض بعد عطل في "ناسا"

روسيا تؤمن اتصال محطة الفضاء الدولية بالأرض بعد عطل في "ناسا"

قال جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في "ناسا"، في إفادة إعلامية، إن مشاكل الطاقة التي حدثت في مركز التحكم بالمهام في هيوستن، يوم أمس الثلاثاء،... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T13:59+0000

2023-07-26T13:59+0000

2023-07-26T13:59+0000

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صرح مونتالبانو: "هذا الصباح، واجهتنا مشاكل مع مزود الطاقة في هيوستن " إم سي سي"، وفقدنا القدرة على تنفيذ الأوامر، بما في ذلك الاتصالات الصوتية وتلقي بيانات القياس عن بعد، ولم تكن المشكلة في المحطة، بل كانت على الأرض بالكامل".وأكد مونتالبانو، أنه في غضون 20 دقيقة، من اكتشاف المشكلة، تمكنت ناسا من الاتصال بالطاقم من خلال الأنظمة الروسية وشرحت لهم ما كان يحدث، وأضاف قائلًا: "لم تتعرض المحطة ولا الطاقم للخطر".ووفقا لمونتالبانو، في غضون 90 دقيقة، تم نقل مركز التحكم في المهمة إلى أنظمة احتياطية وهو الآن على اتصال بالمحطة.وأعرب متحدث باسم "ناسا" عن امتنانه لجميع الشركاء في محطة الفضاء الدولية موضحًا: "اليوم وخلال النهار، سننظر في ما حدث ونأمل في نهاية اليوم أن نعمل كالمعتاد".

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