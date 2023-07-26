https://sputnikarabic.ae/20230726/سفير-روسيا-في-مصر-لقاء-بوتين-والسيسي-المرتقب-يعطي-دفعة-جديدة-للتعاون-والشراكة-1079419555.html

سفير روسيا في مصر: لقاء بوتين والسيسي المرتقب يعطي دفعة جديدة للتعاون والشراكة

سفير روسيا في مصر: لقاء بوتين والسيسي المرتقب يعطي دفعة جديدة للتعاون والشراكة

أكد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن رئيسي مصر وروسيا يرتبطان بتاريخ طويل من الشراكة، لافتا إلى أن المباحثات المقبلة بينهما على هامش القمة... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T10:42+0000

2023-07-26T10:42+0000

2023-07-26T10:42+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقال بوريسينكو، في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، نشرها الحساب الرسمي للسفارة على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "الزعيمين الروسي والمصري يرتبطان ليس فقط بتاريخ طويل من الشراكة المتبادلة المنفعة، ولكن بصداقة شخصية عميقة الجذور".وأضاف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ضيف شرف لروسيا وسيحظى بترحيب حار من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته".وأضاف أنه "من المتوقع أن تعطي المباحثات المقبلة التي تأتي على مستوى القمة، دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر".وتابع: "من المهم ان يترأس الرئيس السيسي الوفد المصري في القمة الروسية - الأفريقية الثانية، معيدا إلى الأذهان مشاركته أيضا في رئاسة أول قمة عقدت في مدينة سوتشي في العام 2019".وأشار السفير الروسي إلى أن "مصر دولة مؤسسة وشريكة لروسيا في مثل هذا الشكل من التفاعل والتواصل بين روسيا والقارة الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار خبرة القاهرة في تعاونها مع الدول الأفريقية الأخرى، وسمعتها التي لا جدال فيها في القارة".وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، توجه السيسي إلى روسيا، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.وذكرت أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصُعد كافة.وستبدأ القمة الروسية - الأفريقية أعمالها في مدينة سان بطرسبورغ، يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.يذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى، عقدت في تشرين الأول / أكتوبر عام 2019، في منتجع سوتشي.الوكالة الإعلامية الدولية "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.

https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-روسيا-تدعم-رغبة-البلدان-الأفريقية-في-الاستقرار-الاجتماعي-والاقتصادي-والتقدم-1079400343.html

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