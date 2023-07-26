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https://sputnikarabic.ae/20230726/سقوط-رافعة-ضخمة-من-ارتفاع-شاهق-على-شارع-مكتظ-بالسكان-فيديو--1079431351.html
سقوط رافعة ضخمة من ارتفاع شاهق على شارع مكتظ بالسكان... فيديو
سقوط رافعة ضخمة من ارتفاع شاهق على شارع مكتظ بالسكان... فيديو
تناقل نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا يوثق لحظة سقوط رافعة ضخمة من برجها الشاهق لتهوي على منطقة مكتظة بالسكان. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:38+0000
2023-07-26T15:38+0000
مجتمع
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وسقطت الرافعة بعد تقطع الأسلاك والكابلات الخاصة بها نتيجة ما ظهر على أنه حريق نشب في قمرة القيادة الخاصة بها ومحركاتها المتواجدة خلف القمرة.وهوت الذراع الضخمة الخاصة بالتحميل من ارتفاع شاهق وسقطت بين المارة وسط ذهول الحاضرين واستنفار سيارات الإطفاء والشرطة.
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نادي الفيديو

سقوط رافعة ضخمة من ارتفاع شاهق على شارع مكتظ بالسكان... فيديو

15:38 GMT 26.07.2023
© Photoسقوط رافعة عامودية من ارتفاع شاهق بعد اشتعال النيران فيها في مانهاتن بولاية نيويوروك الأمريكية
سقوط رافعة عامودية من ارتفاع شاهق بعد اشتعال النيران فيها في مانهاتن بولاية نيويوروك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Photo
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تناقل نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا يوثق لحظة سقوط رافعة ضخمة من برجها الشاهق لتهوي على منطقة مكتظة بالسكان.
وسقطت الرافعة بعد تقطع الأسلاك والكابلات الخاصة بها نتيجة ما ظهر على أنه حريق نشب في قمرة القيادة الخاصة بها ومحركاتها المتواجدة خلف القمرة.
وهوت الذراع الضخمة الخاصة بالتحميل من ارتفاع شاهق وسقطت بين المارة وسط ذهول الحاضرين واستنفار سيارات الإطفاء والشرطة.
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