https://sputnikarabic.ae/20230726/سقوط-رافعة-ضخمة-من-ارتفاع-شاهق-على-شارع-مكتظ-بالسكان-فيديو--1079431351.html
سقوط رافعة ضخمة من ارتفاع شاهق على شارع مكتظ بالسكان... فيديو
سقوط رافعة ضخمة من ارتفاع شاهق على شارع مكتظ بالسكان... فيديو
تناقل نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا يوثق لحظة سقوط رافعة ضخمة من برجها الشاهق لتهوي على منطقة مكتظة بالسكان. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:38+0000
2023-07-26T15:38+0000
2023-07-26T15:38+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وسقطت الرافعة بعد تقطع الأسلاك والكابلات الخاصة بها نتيجة ما ظهر على أنه حريق نشب في قمرة القيادة الخاصة بها ومحركاتها المتواجدة خلف القمرة.وهوت الذراع الضخمة الخاصة بالتحميل من ارتفاع شاهق وسقطت بين المارة وسط ذهول الحاضرين واستنفار سيارات الإطفاء والشرطة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سقوط رافعة ضخمة من ارتفاع شاهق على شارع مكتظ بالسكان... فيديو
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تناقل نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا يوثق لحظة سقوط رافعة ضخمة من برجها الشاهق لتهوي على منطقة مكتظة بالسكان.
وسقطت الرافعة بعد تقطع الأسلاك والكابلات الخاصة بها نتيجة ما ظهر على أنه حريق نشب في قمرة القيادة الخاصة بها ومحركاتها المتواجدة خلف القمرة.
وهوت الذراع الضخمة الخاصة بالتحميل من ارتفاع شاهق وسقطت بين المارة وسط ذهول الحاضرين واستنفار سيارات الإطفاء والشرطة.