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https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-يضع-إكليل-زهور-على-نصب-يخلد-ذكرى-الجنود-السوفيت-في-كوريا-الشمالية-1079413065.html
شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية
شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية
وضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:17+0000
2023-07-26T09:17+0000
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وبحسب بيان الدفاع الروسية المنشور في قناتها الرسمية على "تلغرام"، فقد أقيم نصب التحرير في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 15 أغسطس/ آب عام 1946، كعربون امتنان من الشعب الكوري للجنود السوفيت الذين ارتقوا أثناء تحرير كوريا عام 1945.وكان شويغو قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لكيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل، في منطقة مانسو هيل في قلب عاصمة كوريا الشمالية.
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روسيا, نادي الفيديو

شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية

09:17 GMT 26.07.2023
© Sputnik . ايغور روساك / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . ايغور روساك
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وضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
وبحسب بيان الدفاع الروسية المنشور في قناتها الرسمية على "تلغرام"، فقد أقيم نصب التحرير في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 15 أغسطس/ آب عام 1946، كعربون امتنان من الشعب الكوري للجنود السوفيت الذين ارتقوا أثناء تحرير كوريا عام 1945.

ويقع النصب التذكاري على أحد أعلى التلال وسط بيونغ يانغ، وهو جبل مورانبونغ، المطل على كامل المدينة، والنصب عبارة عن شاهدة ضخمة من الغرانيت بطول 30 مترا متوّجة بنجمة حمراء.

وكان شويغو قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لكيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل، في منطقة مانسو هيل في قلب عاصمة كوريا الشمالية.
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