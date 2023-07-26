https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-يضع-إكليل-زهور-على-نصب-يخلد-ذكرى-الجنود-السوفيت-في-كوريا-الشمالية-1079413065.html
شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية
شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية
وضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:17+0000
2023-07-26T09:17+0000
2023-07-26T09:17+0000
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/72/1013287273_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_edaa59ef54dc53500c51a00e20d1f3ac.jpg
وبحسب بيان الدفاع الروسية المنشور في قناتها الرسمية على "تلغرام"، فقد أقيم نصب التحرير في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 15 أغسطس/ آب عام 1946، كعربون امتنان من الشعب الكوري للجنود السوفيت الذين ارتقوا أثناء تحرير كوريا عام 1945.وكان شويغو قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لكيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل، في منطقة مانسو هيل في قلب عاصمة كوريا الشمالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/72/1013287273_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_19d4470e66928431f05a5c8d4987ea9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية
تابعنا عبر
وضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
وبحسب بيان الدفاع الروسية المنشور في قناتها الرسمية على "تلغرام"
، فقد أقيم نصب التحرير في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 15 أغسطس/ آب عام 1946، كعربون امتنان من الشعب الكوري للجنود السوفيت الذين ارتقوا أثناء تحرير كوريا عام 1945.
ويقع النصب التذكاري على أحد أعلى التلال وسط بيونغ يانغ، وهو جبل مورانبونغ، المطل على كامل المدينة، والنصب عبارة عن شاهدة ضخمة من الغرانيت بطول 30 مترا متوّجة بنجمة حمراء.
وكان شويغو قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لكيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل، في منطقة مانسو هيل في قلب عاصمة كوريا الشمالية.