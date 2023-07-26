https://sputnikarabic.ae/20230726/طبيب-عربي-ينقذ-مسافرا-على-متن-طائرة-متجهة-من-موسكو-للدوحة-1079429925.html

طبيب عربي ينقذ مسافرا على متن طائرة متجهة من موسكو للدوحة

طبيب عربي ينقذ مسافرا على متن طائرة متجهة من موسكو للدوحة

أنقذ الطبيب اللبناني، علاء نهاد الحاج، مسافراعلى متن الطائرة القطرية أثناء توجهه من موسكو إلى الدوحة. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T15:16+0000

2023-07-26T15:16+0000

2023-07-26T15:16+0000

مجتمع

منوعات

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وعن تفاصيل ما حدث، قال الحاج لـ"سبوتنيك": "في حوالي الساعة السادسة مساء، انطلقت الرحلة من موسكو إلى الدوحة، وبعد ساعتين بدأت حالة هلع على الطائرة بين الركاب واضطر الأمر تدخلي لتقديم المساعدة لأنه تبين أن رجلا في سن الـ 48 يعاني منذ سنتين من ارتفاع حاد بضغط الدم، لكنه لا يتناول أي عقاقير طبية لمعالجة هذا الأمر حسب ما قالت زوجته الروسية".وأكد الطبيب أن طاقم "القطرية" تجاوب بسرعة مع طلبه وهبطت الطائرة في الكويت بدلا من الدوحة ووصلت فرق الإسعاف مباشرة دون تأخير واستلمت المريض ونقلته لأقرب مستشفى.وأشار الحاج إلى أنه تخرج، العام الماضي، من جامعة الصداقة بين الشعوب في العاصمة الروسية موسكو، وأنه حاليا يختص في جراحة العظام والمفاصل، وأنه وجد بالصدفة على متن الرحلة وأنقذ حياة المريض في ظروف صعبة جدا كون العملية تمت في السماء لا في مدينة أو مشفى قريبة، وأضاف: "الأمر يتطلب إجراءات خاصة كموافقة الطاقم وبرج المراقبة والبحث عن مطار يستقبل الرحلة بشكل استثنائي، وإبلاغ إدارة المطار بالحالة الصحية للمريض لتجهيز الطاقم الطبي المناسب، والاتفاق مع المستشفى لاستقباله كل هذه الإجراءات تعقد العملية لكن الحمد لله كان كل شيء على ما يرام".وختم الحاج كلامه بشكر وكالة "سبوتنيك" وجامعة الصداقة بين الشعوب الروسية ورابطة خريجي جامعة الصداقة في لبنان، المتمثلة بالسيدة غالينا عباس، ولطاقم الطائرة وسرعة استجابته.

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