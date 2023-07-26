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https://sputnikarabic.ae/20230726/عباس-وهنية-يتفقان-على-ضرورة-توحيد-الجهود-الوطنية-لمواجهة-المخاطر-المحدقة-بالقضية-الفلسطينية-1079413959.html
عباس وهنية يتفقان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية
عباس وهنية يتفقان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية
كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني الرئيس محمود عباس في العاصمة... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:57+0000
2023-07-26T09:57+0000
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وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان صحفي، إن "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".واتفق المجتمعون، وفقا لبدران، على "ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية مماثلة للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمرّ ليومين، وأدّى لمقتل 13 مواطنًا وإصابة أكثر من 100.من جهته، وضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة.وقال النخالة، في تصريحٍ صحفي: "إن الجهاد الإسلامي لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20230706/بيان-مشترك-لحركتي-حماس-والجهاد-القضية-الفلسطينية-تتعرض-لمؤامرات-بدعم-وتواطؤ-دولي-1078805083.html
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, محمود عباس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, محمود عباس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عباس وهنية يتفقان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

09:57 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مشاركته عبر الإنترنت في اجتماع الفصائل الفلسطينية حول اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 3 سبتمبر 2020
 رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مشاركته عبر الإنترنت في اجتماع الفصائل الفلسطينية حول اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني الرئيس محمود عباس في العاصمة التركية أنقرة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان صحفي، إن "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".
واتفق المجتمعون، وفقا لبدران، على "ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".
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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية مماثلة للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمرّ ليومين، وأدّى لمقتل 13 مواطنًا وإصابة أكثر من 100.
من جهته، وضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة.
وقال النخالة، في تصريحٍ صحفي: "إن الجهاد الإسلامي لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".
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