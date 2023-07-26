https://sputnikarabic.ae/20230726/فضح-تزييف-الإعلام-الغربي-الممنهج-لتضليل-الرأي-العام-العالمي-ضد-روسيا-1079433377.html

فضح تزييف الإعلام الغربي الممنهج لتضليل الرأي العام العالمي ضد روسيا

فضح تزييف الإعلام الغربي الممنهج لتضليل الرأي العام العالمي ضد روسيا

تظهر لقطات لطائرة مسيرة دون طيار "لانسيت" وهي تضرب دبابة "ليوبارد 2 أيه 6" الأوكرانية على جبهة زابوروجيه، والتي وصفتها صحيفة "ذا صن" زورا على أنها دبابة روسية،... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T17:05+0000

2023-07-26T17:05+0000

2023-07-26T17:31+0000

روسيا

رصد عسكري

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ولكشف التضليل الإعلامي الغربي الممنهج يجب التعمق أكثر لفهم المسألة، وكمثال على ذلك، التدمير الأخير لأحد أديرة أوديسا، حيث ألقى الإعلام الغربي باللوم على روسيا.وتركز مقالات وسائل الإعلام الغربية كشبكة "سي إن إن" على ادعاء أن "القيادة الروسية تدمر عمدًا الأماكن المدنية والدينية الموجودة في المركز التاريخي للمدينة والذي تحت حماية اليونسكو".وبالإضافة إلى المنطق، هناك دليل مباشر على أن الجيش الروسي لم يشارك في التدمير، فحقيقة الهجمات على البنية التحتية لميناء أوديسا تتم بصواريخ روسية مصممة لتدمير الهياكل الخرسانية المسلحة القوية، التي تؤدي إلى نسف مبنى عادي عن بكرة أبيه.المنطق ليس حليفا للمسؤولين الأوكرانيين على الإطلاق، فقبل وقت قصير من تحميل روسيا مسؤولية تدمير المرافق السكانية، وردا على طلب الجمهور الأوكراني وضع أنظمة الدفاع الجوي بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان، اعترف يوري إغنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية أنه "لا يمكن لأوكرانيا حتى الآن وضع أنظمة الدفاع الجوي بعيدًا عن المدن، لأن هذا سيسمح للعدو باكتشاف الثغرات في الدفاع"."لم يظهر خوف الأوكرانيين من العدم"، حسب ضابط سابق خدم في أوكرانيا، تم توضيح بعض تفاصيل هذه المشكلة في مقابلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته.ووفقًا له، فإن "الأوكرانيين معرضون لخطر جسيم بسبب أنظمة الدفاع الجوي الغربية، لأنه من أجل زيادة مدى الطيران وإمكانية إصابة الأهداف، من الضروري إيقاف تشغيل وضع التدمير الذاتي للصواريخ، وبسبب هذا تتحول الحماية إلى تهديد".

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روسيا, رصد عسكري