https://sputnikarabic.ae/20230726/كلب-بايدن-يهاجم-موظفين-وعناصر-بالخدمة-السرية-ومسؤولون-في-البيت-الأبيض-يعلقون-1079421084.html
كلب بايدن يهاجم موظفين وعناصر بالخدمة السرية... ومسؤولون في البيت الأبيض يعلقون
كلب بايدن يهاجم موظفين وعناصر بالخدمة السرية... ومسؤولون في البيت الأبيض يعلقون
هاجم الكلب "كوماندر"، كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدة أشخاص في البيت الأبيض بينهم عناصر من الخدمة السرية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:59+0000
2023-07-26T11:59+0000
2023-07-26T11:59+0000
مجتمع
منوعات
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وجاء هذا الحادث نتيجة خروج كلب بايدن عن السيطرة، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن عائلة بايدن تتعرض لانتقادات بسبب تكرار مثل هذه الحوادث.وأشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أن عائلة بايدن أكدت أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء الكلاب التابعة لها عن السيطرة.وكان الكلب "كوماندر" بصحبة السيدة الأولى جيل بايدن، قبل أن يخرج عن سيطرتها ويهاجم أحد أفراد الخدمة السرية.يرجع تاريخ وجود الكلب "كوماندر" في البيت الأبيض إلى عام 2021 وهو من فصيلة "الراعي" الألماني، وبعد تكرار حوادث اعتدائه على أشخاص أصبحت هناك دعوات لإخضاعه للتدريب مجددا.وبسبب الكلب "كوماندر" أصبحت هناك حالة القلق والترقب بين موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض، وهو ما ظهر في رسالة إلكترونية كتبها أحدهم قبل الحادث، قال فيها إن تعرضه لهجوم من هذا الكلب ليس إلا مسألة وقت، في إشارة إلى تكرار حوادث اعتداء "كوماندر" على أشخاص آخرين.يذكر أن عائلة بايدن تمتلك كلبا آخر يدعى "ميجور" وتم استبعاده من البيت الأبيض عام 2021، بعد حوادث مماثلة اعتدى فيها على عناصر الخدمة السرية.
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منوعات
كلب بايدن يهاجم موظفين وعناصر بالخدمة السرية... ومسؤولون في البيت الأبيض يعلقون
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هاجم الكلب "كوماندر"، كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدة أشخاص في البيت الأبيض بينهم عناصر من الخدمة السرية.
وجاء هذا الحادث نتيجة خروج كلب بايدن عن السيطرة
، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن عائلة بايدن تتعرض لانتقادات بسبب تكرار مثل هذه الحوادث.
وأشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أن عائلة بايدن أكدت أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء الكلاب التابعة لها عن السيطرة.
وكان الكلب "كوماندر" بصحبة السيدة الأولى جيل بايدن، قبل أن يخرج عن سيطرتها ويهاجم أحد أفراد الخدمة السرية.
يرجع تاريخ وجود الكلب "كوماندر" في البيت الأبيض إلى عام 2021 وهو من فصيلة "الراعي" الألماني، وبعد تكرار حوادث اعتدائه
على أشخاص أصبحت هناك دعوات لإخضاعه للتدريب مجددا.
وبسبب الكلب "كوماندر" أصبحت هناك حالة القلق والترقب بين موظفي الخدمة السرية
في البيت الأبيض، وهو ما ظهر في رسالة إلكترونية كتبها أحدهم قبل الحادث، قال فيها إن تعرضه لهجوم من هذا الكلب ليس إلا مسألة وقت، في إشارة إلى تكرار حوادث اعتداء "كوماندر" على أشخاص آخرين.
يذكر أن عائلة بايدن تمتلك كلبا آخر يدعى "ميجور" وتم استبعاده من البيت الأبيض عام 2021، بعد حوادث مماثلة اعتدى فيها على عناصر الخدمة السرية.