https://sputnikarabic.ae/20230726/لادا-تسرق-الأضواء-في-القمة-الروسية---الأفريقية-فيديو--1079426682.html
"لادا" تخطف الأضواء في القمة الروسية - الأفريقية... فيديو
"لادا" تخطف الأضواء في القمة الروسية - الأفريقية... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بتنظيم شركة "لادا" الروسية للسيارات معرضا لطرازاتها الجديدة في القمة الروسية - الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T14:11+0000
2023-07-26T14:11+0000
2023-07-26T14:12+0000
روسيا
نادي الفيديو
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ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى "إكسبوفوروم" حيث ستقام القمة.وسيتم عرض طرازات جديدة مثل "نيفا" و"ترافل" و"ليجيند" و"غرانتا" و"فيستا إس دبليو".ووصل عدد من وفود الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى سان بطرسبورغ، لحضور القمة الروسية - الأفريقية، إذ استقبلهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مطار بولكوفو .ووصل إلى مطار بولكوفو، وفود كل من غينيا الاستوائية، تشاد، جزر القمر، الصومال، وكذلك وفود من دول أخرى في القارة الأفريقية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
"لادا" تخطف الأضواء في القمة الروسية - الأفريقية... فيديو
14:11 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بتنظيم شركة "لادا" الروسية للسيارات معرضا لطرازاتها الجديدة في القمة الروسية - الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى "إكسبوفوروم" حيث ستقام القمة.
وسيتم عرض طرازات جديدة مثل "نيفا" و"ترافل" و"ليجيند" و"غرانتا" و"فيستا إس دبليو".
ووصل عدد من وفود الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى سان بطرسبورغ، لحضور القمة الروسية - الأفريقية، إذ استقبلهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مطار بولكوفو .
ووصل إلى مطار بولكوفو
، وفود كل من غينيا الاستوائية، تشاد، جزر القمر، الصومال، وكذلك وفود من دول أخرى في القارة الأفريقية.