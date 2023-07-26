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https://sputnikarabic.ae/20230726/لادا-تسرق-الأضواء-في-القمة-الروسية---الأفريقية-فيديو--1079426682.html
"لادا" تخطف الأضواء في القمة الروسية - الأفريقية... فيديو
"لادا" تخطف الأضواء في القمة الروسية - الأفريقية... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بتنظيم شركة "لادا" الروسية للسيارات معرضا لطرازاتها الجديدة في القمة الروسية - الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T14:11+0000
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روسيا
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ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى "إكسبوفوروم" حيث ستقام القمة.وسيتم عرض طرازات جديدة مثل "نيفا" و"ترافل" و"ليجيند" و"غرانتا" و"فيستا إس دبليو".ووصل عدد من وفود الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى سان بطرسبورغ، لحضور القمة الروسية - الأفريقية، إذ استقبلهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مطار بولكوفو .ووصل إلى مطار بولكوفو، وفود كل من غينيا الاستوائية، تشاد، جزر القمر، الصومال، وكذلك وفود من دول أخرى في القارة الأفريقية.
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

"لادا" تخطف الأضواء في القمة الروسية - الأفريقية... فيديو

14:11 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 26.07.2023)
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح شركة لادا الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة Lada X-Cross في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev
/
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بتنظيم شركة "لادا" الروسية للسيارات معرضا لطرازاتها الجديدة في القمة الروسية - الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى "إكسبوفوروم" حيث ستقام القمة.
وسيتم عرض طرازات جديدة مثل "نيفا" و"ترافل" و"ليجيند" و"غرانتا" و"فيستا إس دبليو".
ووصل عدد من وفود الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى سان بطرسبورغ، لحضور القمة الروسية - الأفريقية، إذ استقبلهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مطار بولكوفو .
ووصل إلى مطار بولكوفو، وفود كل من غينيا الاستوائية، تشاد، جزر القمر، الصومال، وكذلك وفود من دول أخرى في القارة الأفريقية.
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