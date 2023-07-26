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https://sputnikarabic.ae/20230726/مخاوف-في-واشنطن-بعد-كشف-تورط-جندي-أمريكي-بالقتال-في-أوكرانيا-1079412089.html
مخاوف في واشنطن بعد كشف تورط جندي أمريكي بالقتال في أوكرانيا
مخاوف في واشنطن بعد كشف تورط جندي أمريكي بالقتال في أوكرانيا
تخشى واشنطن من أن مشاركة جندي سابق في مشاة البحرية، تريفور ريد، بالقتال في أوكرانيا قد تؤدي إلى تخريب الحوار مع موسكو بشأن تبادل الأسرى، ولا سيما بشأن عودة... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T08:58+0000
2023-07-26T08:58+0000
العالم
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وقال مسؤول في الإدارة: "يتعلق الأمر بعمل قام به هذا الشخص بمحض إرادته، وينبغي النظر فيه بمعزل عن الحوار بشأن عودة إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان".وأضاف أن "واشنطن بالطبع قلقة من احتمال حدوث مشاكل في الحوار مع موسكو"، حسب قناة "سي إن إن".وأكدت وزارة الخارجية، ومن ثم البيت الأبيض، في وقت سابق، أن ريد الذي أُطلق سراحه في إطار تبادل الأسرى مع روسيا، أصيب خلال القتال في أوكرانيا. أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين أنه موجود في هذا البلد بصفته الشخصية ولا يمثل بأي حال من الأحوال مصالح الحكومة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-أمريكا-مستعدة-للعمل-مع-روسيا-بشأن-تبادل-الأسرى-رغم-الخلافات-1079286136.html
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العالم
العالم

مخاوف في واشنطن بعد كشف تورط جندي أمريكي بالقتال في أوكرانيا

08:58 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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تخشى واشنطن من أن مشاركة جندي سابق في مشاة البحرية، تريفور ريد، بالقتال في أوكرانيا قد تؤدي إلى تخريب الحوار مع موسكو بشأن تبادل الأسرى، ولا سيما بشأن عودة الأسيران إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان، إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وقال مسؤول في الإدارة: "يتعلق الأمر بعمل قام به هذا الشخص بمحض إرادته، وينبغي النظر فيه بمعزل عن الحوار بشأن عودة إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
واشنطن: أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن تبادل الأسرى رغم الخلافات
21 يوليو, 16:02 GMT
وأضاف أن "واشنطن بالطبع قلقة من احتمال حدوث مشاكل في الحوار مع موسكو"، حسب قناة "سي إن إن".
وأكدت وزارة الخارجية، ومن ثم البيت الأبيض، في وقت سابق، أن ريد الذي أُطلق سراحه في إطار تبادل الأسرى مع روسيا، أصيب خلال القتال في أوكرانيا. أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين أنه موجود في هذا البلد بصفته الشخصية ولا يمثل بأي حال من الأحوال مصالح الحكومة الأمريكية.
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