https://sputnikarabic.ae/20230726/مسؤول-أمريكي-يحذر-من-اتخاذ-بلاده-إجراءات-ضد-الصين-لحماية-أمنها-القومي-1079430344.html
مسؤول أمريكي يحذر من اتخاذ بلاده إجراءات ضد الصين لحماية أمنها القومي
مسؤول أمريكي يحذر من اتخاذ بلاده إجراءات ضد الصين لحماية أمنها القومي
حذر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، غاي شامبو، اليوم الأربعاء، من أن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد الصين للدفاع عن مصالح أمنها القومي. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:25+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وصرح شامبو، بشأن إفادة ستقدم أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتأمين مصالح أمننا القومي ومصالح حلفائنا وشركائنا، ونحن عازمون على حماية حقوق الإنسان".وأضاف المسؤول الأمريكي: "أبلغت إدارتنا بوضوح مخاوفنا الجادة إلى الصين وعند الضرورة سنستخدم مجموعة من الإجراءات لتحقيق أهداف أمننا القومي".وتابع شامبو: "لقد انزعجنا من الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضد الشركات الأمريكية، في الأشهر الأخيرة، كما نتابع عن كثب ضوابط التصدير التي أعلنتها الصين مؤخرًا على معدنين مهمين، ولا نزال نقيم تأثيرها. إن هذه الإجراءات تعزز أهمية جهود إدارتنا لبناء سلاسل توريد مرنة ومتنوعة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، خلال استقباله وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن قلق بكين حيال العقوبات والتدابير التقييدية الأمريكية ضد الصين.وجاء في بيان صادر عن مجلس الدولة الصيني أن "الصين أعربت عن قلقها حيال العقوبات والتدابير التقييدية الأمريكية ضد الصين، واتفقت الصين والولايات المتحدة على تكثيف الاتصالات والتعاون لمواجهة التحديات العالمية".وأضاف البيان: "مع التركيز على تنفيذ التفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها خلال لقاء زعيمي البلدين في بالي [على هامش قمة العشرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 في إندونيسيا]، أجرى الجانبان تبادلًا عميقًا وصريحًا وعمليًا لوجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والمالية لهما وللعالم، وحول التعاون لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وكانت المحادثات بناءة".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان قد صرح، اليوم الأربعاء، بأنه يتوقع أن يعمل "بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد، بعد إقالة الوزير السابق، تشين غانغ، من منصبه بشكل مفاجئ.وقال بلينكن: "لقد عرفت أيضًا، وانغ يي، لأكثر من عقد من الزمن. التقيت به مرارًا وتكرارًا، أتوقع أن أتمكن من العمل بشكل جيد معه كما فعلنا في الماضي".
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار
مسؤول أمريكي يحذر من اتخاذ بلاده إجراءات ضد الصين لحماية أمنها القومي
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حذر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، غاي شامبو، اليوم الأربعاء، من أن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد الصين للدفاع عن مصالح أمنها القومي.
واشنطن- سبوتنيك. وصرح شامبو، بشأن إفادة ستقدم أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتأمين مصالح أمننا القومي ومصالح حلفائنا وشركائنا، ونحن عازمون على حماية حقوق الإنسان".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "أبلغت إدارتنا بوضوح مخاوفنا الجادة إلى الصين
وعند الضرورة سنستخدم مجموعة من الإجراءات لتحقيق أهداف أمننا القومي".
وتابع شامبو: "لقد انزعجنا من الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضد الشركات الأمريكية، في الأشهر الأخيرة، كما نتابع عن كثب ضوابط التصدير التي أعلنتها الصين مؤخرًا على معدنين مهمين، ولا نزال نقيم تأثيرها. إن هذه الإجراءات تعزز أهمية جهود إدارتنا لبناء سلاسل توريد مرنة ومتنوعة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، خلال استقباله وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن قلق بكين حيال العقوبات والتدابير التقييدية الأمريكية ضد الصين.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الدولة الصيني أن "الصين أعربت عن قلقها حيال العقوبات والتدابير التقييدية الأمريكية ضد الصين، واتفقت الصين والولايات المتحدة على تكثيف الاتصالات والتعاون لمواجهة التحديات العالمية".
وأضاف البيان: "مع التركيز على تنفيذ التفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها خلال لقاء زعيمي البلدين في بالي [على هامش قمة العشرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 في إندونيسيا]، أجرى الجانبان تبادلًا عميقًا وصريحًا وعمليًا لوجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والمالية لهما وللعالم، وحول التعاون لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وكانت المحادثات بناءة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان قد صرح، اليوم الأربعاء، بأنه يتوقع أن يعمل "بشكل جيد"
مع وزير الخارجية الصيني الجديد، بعد إقالة الوزير السابق، تشين غانغ، من منصبه بشكل مفاجئ.
وقال بلينكن: "لقد عرفت أيضًا، وانغ يي، لأكثر من عقد من الزمن. التقيت به مرارًا وتكرارًا، أتوقع أن أتمكن من العمل بشكل جيد معه كما فعلنا في الماضي".