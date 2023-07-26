https://sputnikarabic.ae/20230726/مسيرة-روسية-تلتقط-مشاهد-لـمقبرة-برادلي-الأمريكية-فيديو-1079424396.html
مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رصدت فيه مسيرة روسية "مقبرة آليات" أوكرانية، منها ما هو غربي الصنع. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T13:00+0000
2023-07-26T13:00+0000
2023-07-26T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأظهر الشريط المصور رتلا مدرعا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، دُمر أثناء محاولته مهاجمة مواقع الفوج 70 للقوات المسلحة الروسية، قرب منطقة أريخوفو على جبهة زابوروجيه.ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فقد الجيش الأوكراني بالفعل ثلث عربات نقل الجند من نوع "برادلي" المسلّمة له أخيرا.
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/41/1035144118_0:0:1731:1298_1920x0_80_0_0_ab2ec72f5e5ecfcb0b17efb0c704cab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رصدت فيه مسيرة روسية "مقبرة آليات" أوكرانية، منها ما هو غربي الصنع.
وأظهر الشريط المصور رتلا مدرعا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، دُمر أثناء محاولته مهاجمة مواقع الفوج 70 للقوات المسلحة الروسية، قرب منطقة أريخوفو على جبهة زابوروجيه.
وتظهر اللقطات عربتي "برادلي" الأمريكيتي الصنع، ودبابة وآليات أخرى يبدو أنها سقطت ضحية لحقول الألغام.
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فقد الجيش الأوكراني
بالفعل ثلث عربات نقل الجند من نوع "برادلي" المسلّمة له أخيرا.