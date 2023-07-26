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القوات الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مسيرة-روسية-تلتقط-مشاهد-لـمقبرة-برادلي-الأمريكية-فيديو-1079424396.html
مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رصدت فيه مسيرة روسية "مقبرة آليات" أوكرانية، منها ما هو غربي الصنع. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T13:00+0000
2023-07-26T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأظهر الشريط المصور رتلا مدرعا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، دُمر أثناء محاولته مهاجمة مواقع الفوج 70 للقوات المسلحة الروسية، قرب منطقة أريخوفو على جبهة زابوروجيه.ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فقد الجيش الأوكراني بالفعل ثلث عربات نقل الجند من نوع "برادلي" المسلّمة له أخيرا.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو

13:00 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACADمركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACAD
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رصدت فيه مسيرة روسية "مقبرة آليات" أوكرانية، منها ما هو غربي الصنع.
وأظهر الشريط المصور رتلا مدرعا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، دُمر أثناء محاولته مهاجمة مواقع الفوج 70 للقوات المسلحة الروسية، قرب منطقة أريخوفو على جبهة زابوروجيه.

وتظهر اللقطات عربتي "برادلي" الأمريكيتي الصنع، ودبابة وآليات أخرى يبدو أنها سقطت ضحية لحقول الألغام.

ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فقد الجيش الأوكراني بالفعل ثلث عربات نقل الجند من نوع "برادلي" المسلّمة له أخيرا.
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