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https://sputnikarabic.ae/20230726/مشهد-غريب-لخروج-الحيتان-الطيارة-إلى-رمال-ساحل-أستراليا-فيديو---1079430503.html
مشهد غريب لخروج "الحيتان الطيارة" إلى رمال ساحل أستراليا... فيديو
مشهد غريب لخروج "الحيتان الطيارة" إلى رمال ساحل أستراليا... فيديو
رصد تجمع كبير لعشرات "الحيتان الطيارة" في سواحل أستراليا وخروجها إلى الرمال، الأمر الذي استدعى تدخلا طارئا لمساعدتها بالعودة إلى المياه. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:32+0000
2023-07-26T15:32+0000
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وتجمع أكثر من 70 حوتا طيارا قرب أحد الشواطئ غربي أستراليا بالقرب من مدينة ألباني، وخرجت إلى الرمال بشكل خطير.وتعمل إدارة التنوع البيولوجي الأسترالية على إيجاد حل طارئ لإعادة الحيتان إلى المياه، في الوقت الذي طالبت فيه رواد الشاطئ بالابتعاد عن المياه حفاظا على سلامتهم وسلامة الحيتان.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد غريب لخروج "الحيتان الطيارة" إلى رمال ساحل أستراليا... فيديو

15:32 GMT 26.07.2023
© Photo / unsplash/NOAAحوت طيار
حوت طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Photo / unsplash/NOAA
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رصد تجمع كبير لعشرات "الحيتان الطيارة" في سواحل أستراليا وخروجها إلى الرمال، الأمر الذي استدعى تدخلا طارئا لمساعدتها بالعودة إلى المياه.
وتجمع أكثر من 70 حوتا طيارا قرب أحد الشواطئ غربي أستراليا بالقرب من مدينة ألباني، وخرجت إلى الرمال بشكل خطير.
وتعمل إدارة التنوع البيولوجي الأسترالية على إيجاد حل طارئ لإعادة الحيتان إلى المياه، في الوقت الذي طالبت فيه رواد الشاطئ بالابتعاد عن المياه حفاظا على سلامتهم وسلامة الحيتان.
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