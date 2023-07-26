https://sputnikarabic.ae/20230726/مشهد-غريب-لخروج-الحيتان-الطيارة-إلى-رمال-ساحل-أستراليا-فيديو---1079430503.html
مشهد غريب لخروج "الحيتان الطيارة" إلى رمال ساحل أستراليا... فيديو
مشهد غريب لخروج "الحيتان الطيارة" إلى رمال ساحل أستراليا... فيديو
رصد تجمع كبير لعشرات "الحيتان الطيارة" في سواحل أستراليا وخروجها إلى الرمال، الأمر الذي استدعى تدخلا طارئا لمساعدتها بالعودة إلى المياه. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:32+0000
2023-07-26T15:32+0000
2023-07-26T15:32+0000
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وتجمع أكثر من 70 حوتا طيارا قرب أحد الشواطئ غربي أستراليا بالقرب من مدينة ألباني، وخرجت إلى الرمال بشكل خطير.وتعمل إدارة التنوع البيولوجي الأسترالية على إيجاد حل طارئ لإعادة الحيتان إلى المياه، في الوقت الذي طالبت فيه رواد الشاطئ بالابتعاد عن المياه حفاظا على سلامتهم وسلامة الحيتان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد غريب لخروج "الحيتان الطيارة" إلى رمال ساحل أستراليا... فيديو
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رصد تجمع كبير لعشرات "الحيتان الطيارة" في سواحل أستراليا وخروجها إلى الرمال، الأمر الذي استدعى تدخلا طارئا لمساعدتها بالعودة إلى المياه.
وتجمع أكثر من 70 حوتا طيارا قرب أحد الشواطئ غربي أستراليا بالقرب من مدينة ألباني، وخرجت إلى الرمال بشكل خطير.
وتعمل إدارة التنوع البيولوجي الأسترالية على إيجاد حل طارئ لإعادة الحيتان إلى المياه، في الوقت الذي طالبت فيه رواد الشاطئ بالابتعاد عن المياه حفاظا على سلامتهم وسلامة الحيتان.