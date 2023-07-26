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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مي--35-تدمر-أهدافا-أوكرانية-بفعالية-منقطعة-النظير-1079433538.html
"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير
"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير
أثبتت المروحيات الروسية كفاءة عالية في الأعمال القتالية أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إذ تؤدي مهاما متعددة أهمها ضرب تجمعات العدو وتدمير آلياته. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T17:07+0000
2023-07-26T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتتنوع هذه المروحيات بتنوع المهام الموكلة إليها، وتتميز مروحية "مي - 35" بقدرات قتالية عالية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للمروحية القتالية "مي - 35" أثناء تنفيذها طلعة جوية على محور كوبيانسك، دمرت خلالها أهدافا معادية.وتمتلك روسيا قوة مروحيات يتجاوز عددها 1500 مروحية، وتصنف في المرتبة الثانية بين أضخم قوات المروحيات العسكرية في العالم، وتضم أنواعا مختلفة من المروحيات الهجومية ومروحيات النقل العسكري والمتعددة المهام.وتمثل "مي - 35" واحدة من المروحيات الروسية الخارقة، وتصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير

17:07 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 17:09 GMT 26.07.2023)
© Photo / Russian Helicopters/ Anton Granikمروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Photo / Russian Helicopters/ Anton Granik
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أثبتت المروحيات الروسية كفاءة عالية في الأعمال القتالية أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إذ تؤدي مهاما متعددة أهمها ضرب تجمعات العدو وتدمير آلياته.
وتتنوع هذه المروحيات بتنوع المهام الموكلة إليها، وتتميز مروحية "مي - 35" بقدرات قتالية عالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للمروحية القتالية "مي - 35" أثناء تنفيذها طلعة جوية على محور كوبيانسك، دمرت خلالها أهدافا معادية.
وتمتلك روسيا قوة مروحيات يتجاوز عددها 1500 مروحية، وتصنف في المرتبة الثانية بين أضخم قوات المروحيات العسكرية في العالم، وتضم أنواعا مختلفة من المروحيات الهجومية ومروحيات النقل العسكري والمتعددة المهام.
وتمثل "مي - 35" واحدة من المروحيات الروسية الخارقة، وتصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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