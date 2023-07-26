https://sputnikarabic.ae/20230726/مي--35-تدمر-أهدافا-أوكرانية-بفعالية-منقطعة-النظير-1079433538.html
"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير
"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير
أثبتت المروحيات الروسية كفاءة عالية في الأعمال القتالية أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إذ تؤدي مهاما متعددة أهمها ضرب تجمعات العدو وتدمير آلياته. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T17:07+0000
2023-07-26T17:07+0000
2023-07-26T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتتنوع هذه المروحيات بتنوع المهام الموكلة إليها، وتتميز مروحية "مي - 35" بقدرات قتالية عالية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للمروحية القتالية "مي - 35" أثناء تنفيذها طلعة جوية على محور كوبيانسك، دمرت خلالها أهدافا معادية.وتمتلك روسيا قوة مروحيات يتجاوز عددها 1500 مروحية، وتصنف في المرتبة الثانية بين أضخم قوات المروحيات العسكرية في العالم، وتضم أنواعا مختلفة من المروحيات الهجومية ومروحيات النقل العسكري والمتعددة المهام.وتمثل "مي - 35" واحدة من المروحيات الروسية الخارقة، وتصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير
17:07 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 17:09 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أثبتت المروحيات الروسية كفاءة عالية في الأعمال القتالية أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إذ تؤدي مهاما متعددة أهمها ضرب تجمعات العدو وتدمير آلياته.
وتتنوع هذه المروحيات بتنوع المهام الموكلة إليها، وتتميز مروحية "مي - 35" بقدرات قتالية عالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للمروحية القتالية "مي - 35" أثناء تنفيذها طلعة جوية على محور كوبيانسك، دمرت خلالها أهدافا معادية.
وتمتلك
روسيا قوة مروحيات يتجاوز عددها 1500 مروحية، وتصنف في المرتبة الثانية بين أضخم قوات المروحيات العسكرية في العالم، وتضم أنواعا مختلفة من المروحيات الهجومية ومروحيات النقل العسكري والمتعددة المهام.
وتمثل "مي - 35" واحدة من المروحيات الروسية الخارقة، وتصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، حسبما ذكر
موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.