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https://sputnikarabic.ae/20230726/نحو-60-قتيلا-من-حركة-الشباب-في-عملية-للجيش-الصومالي-جنوبي-البلاد-1079434823.html
نحو 60 قتيلا من "حركة الشباب" في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد
نحو 60 قتيلا من "حركة الشباب" في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد
لقي أكثر من 60 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T17:26+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بـ "مقتل أكثر من 60 مسلحا بحركة الشباب في عملية مشتركة بين الجيش الوطني الصومالي وسكان محليين في إقليم باي، والعملية جزء من الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنوب غربي الصومال".يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، القضاء على 200 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عمليات في مناطق متفرقة، خلال الأيام القليلة السابقة على الإعلان.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الناطق باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله علي عانود، إعلانه خلال مؤتمر صحفي، في 19 تموز/يوليو الجاري، أن "الجيش الوطني تمكن من تحييد 200 عنصر من ميلشيات الشباب في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الجاري".يذكر أنه في 16 يوليو الجاري، أكدت الحكومة الصومالية مقتل 18 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية، بينهم قادة في الحركة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-تسلمها-المهام-الأمنية-والعسكرية-من-أتميس-هل-تنجح-الحكومة-الصومالية-في-مواجهة-حركة-الشباب-1078963680.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار

نحو 60 قتيلا من "حركة الشباب" في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد

17:26 GMT 26.07.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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لقي أكثر من 60 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بـ "مقتل أكثر من 60 مسلحا بحركة الشباب في عملية مشتركة بين الجيش الوطني الصومالي وسكان محليين في إقليم باي، والعملية جزء من الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنوب غربي الصومال".
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، القضاء على 200 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عمليات في مناطق متفرقة، خلال الأيام القليلة السابقة على الإعلان.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الناطق باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله علي عانود، إعلانه خلال مؤتمر صحفي، في 19 تموز/يوليو الجاري، أن "الجيش الوطني تمكن من تحييد 200 عنصر من ميلشيات الشباب في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الجاري".
يذكر أنه في 16 يوليو الجاري، أكدت الحكومة الصومالية مقتل 18 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية، بينهم قادة في الحركة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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