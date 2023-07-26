https://sputnikarabic.ae/20230726/نحو-60-قتيلا-من-حركة-الشباب-في-عملية-للجيش-الصومالي-جنوبي-البلاد-1079434823.html

نحو 60 قتيلا من "حركة الشباب" في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد

نحو 60 قتيلا من "حركة الشباب" في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد

لقي أكثر من 60 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T17:26+0000

2023-07-26T17:26+0000

2023-07-26T17:26+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الصومال

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101828/99/1018289929_0:203:3000:1891_1920x0_80_0_0_ea1532edc6461fda8cd227f38f07592b.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بـ "مقتل أكثر من 60 مسلحا بحركة الشباب في عملية مشتركة بين الجيش الوطني الصومالي وسكان محليين في إقليم باي، والعملية جزء من الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنوب غربي الصومال".يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، القضاء على 200 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عمليات في مناطق متفرقة، خلال الأيام القليلة السابقة على الإعلان.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الناطق باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله علي عانود، إعلانه خلال مؤتمر صحفي، في 19 تموز/يوليو الجاري، أن "الجيش الوطني تمكن من تحييد 200 عنصر من ميلشيات الشباب في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الجاري".يذكر أنه في 16 يوليو الجاري، أكدت الحكومة الصومالية مقتل 18 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية، بينهم قادة في الحركة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.

https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-تسلمها-المهام-الأمنية-والعسكرية-من-أتميس-هل-تنجح-الحكومة-الصومالية-في-مواجهة-حركة-الشباب-1078963680.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار