https://sputnikarabic.ae/20230726/نونا-الرشيقة-تشن-هجوما-مباغتا-على-الوحدات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو-1079409140.html
"نونا" الرشيقة تشن هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
"نونا" الرشيقة تشن هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
نفذت مدرعة "نونا - إس أف كي"، وهي مدفع ذاتي الحركة يتميز بسرعة المناورة وخفة الحركة، هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T08:07+0000
2023-07-26T08:07+0000
2023-07-26T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووثقت لقطات، عمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعين للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان.وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"نونا" الرشيقة تشن هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
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نفذت مدرعة "نونا - إس أف كي"، وهي مدفع ذاتي الحركة يتميز بسرعة المناورة وخفة الحركة، هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
ووثقت لقطات، عمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعين للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.