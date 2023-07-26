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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/نونا-الرشيقة-تشن-هجوما-مباغتا-على-الوحدات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو-1079409140.html
"نونا" الرشيقة تشن هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
"نونا" الرشيقة تشن هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
نفذت مدرعة "نونا - إس أف كي"، وهي مدفع ذاتي الحركة يتميز بسرعة المناورة وخفة الحركة، هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T08:07+0000
2023-07-26T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووثقت لقطات، عمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعين للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان.وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"نونا" الرشيقة تشن هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو

08:07 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "نونا-إس"، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov
/
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نفذت مدرعة "نونا - إس أف كي"، وهي مدفع ذاتي الحركة يتميز بسرعة المناورة وخفة الحركة، هجوما مباغتا على الوحدات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
ووثقت لقطات، عمل أطقم المدفعية الذاتية الحركة "نونا - إس أف كي" أثناء استهدافها مرابض إطلاق الهاون وعربة مشاة تابعين للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن الدبابات الروسية دمرت معقلًا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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