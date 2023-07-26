https://sputnikarabic.ae/20230726/وزارة-الصحة-الفلسطينية-مقتل-طفل-برصاص-إسرائيلي-في-قلقيلية-بالضفة-الغربية-1079438038.html

الصحة الفلسطينية: مقتل طفل برصاص إسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية

الصحة الفلسطينية: مقتل طفل برصاص إسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية

قُتِل طفل فلسطيني، مساء يوم أمس الأربعاء، بنيران القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية الليلة الماضية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T22:04+0000

2023-07-26T22:04+0000

2023-07-26T22:11+0000

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101585/27/1015852704_0:181:2842:1780_1920x0_80_0_0_15f18bb3f0d1c62b632c1f08e65a4f89.jpg

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة، البالغ من العمر 14 عامًا، أُصيب بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، إلا أن الأطباء أعلنوا في وقت لاحق عن وفاته نتيجة إصابته.وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث قام جنودها بإطلاق النار الحي والرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وبفاة الطفل أبو سمرة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 202 شخصا، من بينهم 37 طفلاً و11 امرأة، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينة.

https://sputnikarabic.ae/20230722/فلسطين-تطالب-بتحقيق-دولي-في-جريمة-الإعدام-البشعة-التي-ارتكبتها-إسرائيل-في-نابلس-1079298970.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم