https://sputnikarabic.ae/20230726/وزارة-الصحة-الفلسطينية-مقتل-طفل-برصاص-إسرائيلي-في-قلقيلية-بالضفة-الغربية-1079438038.html
الصحة الفلسطينية: مقتل طفل برصاص إسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية
الصحة الفلسطينية: مقتل طفل برصاص إسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية
قُتِل طفل فلسطيني، مساء يوم أمس الأربعاء، بنيران القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية الليلة الماضية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة، البالغ من العمر 14 عامًا، أُصيب بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، إلا أن الأطباء أعلنوا في وقت لاحق عن وفاته نتيجة إصابته.وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث قام جنودها بإطلاق النار الحي والرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وبفاة الطفل أبو سمرة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 202 شخصا، من بينهم 37 طفلاً و11 امرأة، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينة.
https://sputnikarabic.ae/20230722/فلسطين-تطالب-بتحقيق-دولي-في-جريمة-الإعدام-البشعة-التي-ارتكبتها-إسرائيل-في-نابلس-1079298970.html
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أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة الفلسطينية: مقتل طفل برصاص إسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية
22:04 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 22:11 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
قُتِل طفل فلسطيني، مساء يوم أمس الأربعاء، بنيران القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية الليلة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة، البالغ من العمر 14 عامًا، أُصيب بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، إلا أن الأطباء أعلنوا في وقت لاحق عن وفاته نتيجة إصابته.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث قام جنودها بإطلاق النار الحي والرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا".
وبفاة الطفل أبو سمرة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 202 شخصا، من بينهم 37 طفلاً و11 امرأة، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينة.