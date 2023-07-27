https://sputnikarabic.ae/20230727/أردوغان-لوزير-الخارجية-الصيني-الجديد-تركيا-لا-ترى-في-تنمية-بكين-تهديدا-1079467111.html
أردوغان لوزير الخارجية الصيني الجديد: تركيا لا ترى في تنمية بكين تهديدا
أردوغان لوزير الخارجية الصيني الجديد: تركيا لا ترى في تنمية بكين تهديدا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوزير الخارجية الصيني، والدبلوماسي البارز، وانغ يي، أن بلاده لا ترى في تنمية الصين تهديدا. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T12:21+0000
2023-07-27T12:21+0000
2023-07-27T12:21+0000
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وشدد خلال لقائه معه في أنقرة، أمس الأربعاء، على التزام تركيا بمبدأ "الصين الواحدة"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.من ناحيته، نقل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تحيات الرئيس الصيني، ش جين بينغ، للرئيس التركي، رجب طيب ردوغان، وأخبره أن الصين تهنئه على إعادة انتخابه، وتدعم تركيا في التمسك بالاستقلال والسعي في طريق التنمية، الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية.وكان وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، وانغ يي، أقد كد لنظيره التركي، هاكان فيدان، أمس الأربعاء، خلال زيارته إلى تركيا، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع تركيا في إطار المنظمات المتعددة الأطراف، للتعبير بشكل مشترك عن وجهات نظر دول الأسواق الناشئة والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.وقال إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون والتنسيق مع تركيا داخل المنظمات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون، للتعبير بشكل مشترك عن آراء بلدان الأسواق الناشئة، والدعوة إلى تعددية قطبية حقيقية، والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية".وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقًا، عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية وتعيين، وانغ يي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفًا له.
https://sputnikarabic.ae/20230725/وزير-الخارجية-الأمريكي-أتوقع-العمل-بشكل-جيد-مع-نظيري-الصيني-الجديد-1079398033.html
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الصين, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان لوزير الخارجية الصيني الجديد: تركيا لا ترى في تنمية بكين تهديدا
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوزير الخارجية الصيني، والدبلوماسي البارز، وانغ يي، أن بلاده لا ترى في تنمية الصين تهديدا.
وشدد خلال لقائه معه في أنقرة، أمس الأربعاء، على التزام تركيا بمبدأ "الصين الواحدة"، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
من ناحيته، نقل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تحيات الرئيس الصيني، ش جين بينغ، للرئيس التركي، رجب طيب ردوغان، وأخبره أن الصين تهنئه على إعادة انتخابه، وتدعم تركيا في التمسك بالاستقلال والسعي في طريق التنمية، الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية.
وكان وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، وانغ يي، أقد كد لنظيره التركي، هاكان فيدان، أمس الأربعاء، خلال زيارته إلى تركيا، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع تركيا في إطار المنظمات المتعددة الأطراف، للتعبير بشكل مشترك عن وجهات نظر دول الأسواق الناشئة والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
وقال إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون والتنسيق مع تركيا داخل المنظمات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون، للتعبير بشكل مشترك عن آراء بلدان الأسواق الناشئة، والدعوة إلى تعددية قطبية حقيقية، والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية".
وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقًا، عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية
وتعيين، وانغ يي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفًا له.