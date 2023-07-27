https://sputnikarabic.ae/20230727/أستاذ-علاقات-دولية-جزائري-التنمية-إحدى-طرق-إرساء-السلام-في-المجتمعات-العرقية-1079457074.html

أستاذ علاقات دولية جزائري: التنمية إحدى طرق إرساء السلام في المجتمعات العرقية

أستاذ علاقات دولية جزائري: التنمية إحدى طرق إرساء السلام في المجتمعات العرقية

صرح، جناس مهدي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تحرير جريدة "المستثمر الاقتصادي" في الجزائر، بأن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا كانت دائما مطروحة للدخول في... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T10:08+0000

2023-07-27T10:08+0000

2023-07-27T10:08+0000

حصري

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

العالم

أخبار العالم الآن

الجزائر

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079451753_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_52f041b962073613a67058cdda524bbc.jpg

جاءت تصريحات مهدي لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في أعمال القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أشار خلالها أن العالم يشهد حاليا تحولات بين أقطاب القوى وأن هناك تدفقات مالية تحدث بين الشمال والجنوب، ما أسهم في ظهور قوى اقتصادية جديدة، ونوع من إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.وأضاف أنه بالنسبة للجزائر في ظل سياستها الرامية لتنويع مصادر الدخل غير الطاقوية، جاء التعاون مع روسيا واعدا حيث يدخل في مجالات الصناعات الغذائية والفلاحية، وتلك المتعلقة بصناعات السيارات ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه كما أن الجزائر تحتاج إلى روسيا والصين ودول عديدة فإنهم كذلك يحتاجونها ويحتاجون إلى الدول الأفريقية، سواء من حيث نقل المواد الأولية أو نقل بعض الصناعات.وأعرب مهدي عن إيمانه في أن بناء إقليم اقتصادي يمتد من دول أوراسيا وحتى غرب أفريقيا هو مشروع واعد جدا، وفيما يتعلق بمسألة انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس، قال إن الاقتصاد العالمي حاليا يقوم على فكرة التكتلات الاقتصادية، وبالنسبة للبريكس فنحن نتحدث عن سوق تفوق 4 مليار مستهلك.ونفى مهدي أن يكون بريكس تكتلا موازيا للتكتلات الموجودة حاليا، حيث أن دوله موزعة جغرافيا على مناطق متفرقة بالعالم وأنه من الممكن أن يخدم أوروبا ويخدم الهند ويحدث نوعا من الديناميكية الاقتصادية بين أطراف العالم، وهو ما يزيد من طلبات الانضمام للمنظمة لخلق نظام عالمي قائم على العدالة الاجتماعية.واختتم المهدي بأن التنمية أحد طرق إرساء السلام في المجتمعات القائمة على العرقية والصراعات، وهو ما أدركته الجزائر وما جعلها تنخرط في الديناميكية التنموية لينعكس ذلك داخليا على المواطن لتوجيه الاهتمام له فيما يخص الاحتياجات اليومية.وانطلقت، صباح اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.تتوافد الدول الأفريقية إلى القمة وفي جعبتهم الكثير من الأسئلة لروسيا، حيث يأمل هؤلاء بالحصول على الأجوبة المتعلقة بشأن تأثير الصراع على دولهم والخطط والمشاريع المناسبة في مختلف المجالات المشتركة مع موسكو، كما تتعهد الأخيرة بمنح شركائها الإيضاحات اللازمة، وفي بعض الحالات تعويض التكاليف.

https://sputnikarabic.ae/20230725/متى-أقامت-روسيا-علاقات-دبلوماسية-مع-الدول-الأفريقية؟-1079382889.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا, العالم العربي