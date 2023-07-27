https://sputnikarabic.ae/20230727/أوغندا-تبحث-مع-روسيا-تطوير-مركز-لصيانة-المعدات-البحرية-العسكرية-1079467306.html

أوغندا تبحث مع روسيا تطوير مركز لصيانة المعدات البحرية العسكرية

أوغندا تبحث مع روسيا تطوير مركز لصيانة المعدات البحرية العسكرية

أكد وزير الدفاع الأوغندي، فينسنت سيمبيجا، أن بلاده يمكن أن تكون مركزا رئيسيا لصيانة المعدات العسكرية الروسية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن البلدين بحثا هذا الأمر... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T12:18+0000

2023-07-27T12:18+0000

2023-07-27T12:18+0000

روسيا

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وقال سيمبيجا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت كمبالا تدرس وجود مركز لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية الروسية في أوغندا: "نعم هذا صحيح، نحن نتطلع إلى ذلك، ونعتقد أنه من الأفضل صيانة المعدات داخل أوغندا أو في المنطقة".وبخصوص ما إذا كانت أوغندا وروسيا قد بحثتا موضوع صيانة المعدات العسكرية، أوضح سيمبيجا: "بالطبع نعم، لقد ناقشنا هذا الأمر بالفعل منذ بعض الوقت، وهذا المشروع سيكون أكثر جدوى نظرا للطريقة التي تسير بها الأمور، سيكون من الأرخص أن تتم صيانة المعدات في أفريقيا، كما أن موقع أوغندا يؤهلها لاستضافة هذا المركز أكثر من أي دولة أخرى في جنوبي أو شمالي أو شرقي أفريقيا".وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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