https://sputnikarabic.ae/20230727/أوغندا-تبحث-مع-روسيا-تطوير-مركز-لصيانة-المعدات-البحرية-العسكرية-1079467306.html
أوغندا تبحث مع روسيا تطوير مركز لصيانة المعدات البحرية العسكرية
أوغندا تبحث مع روسيا تطوير مركز لصيانة المعدات البحرية العسكرية
أكد وزير الدفاع الأوغندي، فينسنت سيمبيجا، أن بلاده يمكن أن تكون مركزا رئيسيا لصيانة المعدات العسكرية الروسية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن البلدين بحثا هذا الأمر... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T12:18+0000
2023-07-27T12:18+0000
2023-07-27T12:18+0000
روسيا
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وقال سيمبيجا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت كمبالا تدرس وجود مركز لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية الروسية في أوغندا: "نعم هذا صحيح، نحن نتطلع إلى ذلك، ونعتقد أنه من الأفضل صيانة المعدات داخل أوغندا أو في المنطقة".وبخصوص ما إذا كانت أوغندا وروسيا قد بحثتا موضوع صيانة المعدات العسكرية، أوضح سيمبيجا: "بالطبع نعم، لقد ناقشنا هذا الأمر بالفعل منذ بعض الوقت، وهذا المشروع سيكون أكثر جدوى نظرا للطريقة التي تسير بها الأمور، سيكون من الأرخص أن تتم صيانة المعدات في أفريقيا، كما أن موقع أوغندا يؤهلها لاستضافة هذا المركز أكثر من أي دولة أخرى في جنوبي أو شمالي أو شرقي أفريقيا".وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/آبي-أحمد-بعد-لقائه-مع-بوتين-إثيوبيا-وروسيا-تواصلان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-والتعاون-الاقتصادي-1079465696.html
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روسيا
أوغندا تبحث مع روسيا تطوير مركز لصيانة المعدات البحرية العسكرية
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أكد وزير الدفاع الأوغندي، فينسنت سيمبيجا، أن بلاده يمكن أن تكون مركزا رئيسيا لصيانة المعدات العسكرية الروسية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن البلدين بحثا هذا الأمر بالفعل.
وقال سيمبيجا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت كمبالا تدرس وجود مركز لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية الروسية في أوغندا: "نعم هذا صحيح، نحن نتطلع إلى ذلك، ونعتقد أنه من الأفضل صيانة المعدات داخل أوغندا أو في المنطقة".
وبخصوص ما إذا كانت أوغندا وروسيا قد بحثتا موضوع صيانة المعدات العسكرية، أوضح سيمبيجا: "بالطبع نعم، لقد ناقشنا هذا الأمر بالفعل منذ بعض الوقت، وهذا المشروع سيكون أكثر جدوى نظرا للطريقة التي تسير بها الأمور، سيكون من الأرخص أن تتم صيانة المعدات في أفريقيا، كما أن موقع أوغندا يؤهلها لاستضافة هذا المركز أكثر من أي دولة أخرى في جنوبي أو شمالي أو شرقي أفريقيا".
وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.