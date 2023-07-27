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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/إعلام-خسائر-كييف-جسيمة-وخسرت-خمس-معداتها-المقدمة-من-الناتو-1079448856.html
إعلام: خسائر كييف جسيمة وفقدت خمس معداتها المقدمة من الناتو
إعلام: خسائر كييف جسيمة وفقدت خمس معداتها المقدمة من الناتو
كتبت صحيفة أن الغرب وكييف يعترفان بأنه خلال الهجوم، فقدت أوكرانيا ما يقرب من خُمس معدات الناتو المقدمة للعملية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:37+0000
2023-07-27T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين، إن "الخسائر الناجمة عن الهجوم المضاد الأوكراني كانت جسيمة ومبكرة... فقدت كييف ما يقرب من خُمس معدات الناتو المقدمة للعملية".وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف جندي في هجومه المضاد الفاشل، وأن نظام كييف يسعى جاهدا للتغطية على هذه الأرقام.وأضاف: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كارثية، ونظام كييف يحاول دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره".قال فلاديمير دينيس، مسعف في اللواء 65 من الكتيبة الثالثة في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره من قبل القوات الروسية، إن الخسائر الحقيقية للقوات الأوكرانية أعلى بعدة مرات مما أعلنته قيادة كييف رسميًا.وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بحتمية وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية في الهجوم على الخطوط الدفاعية المعدة جيدًا للجيش الروسي.وأجاب ستولتنبرغ عن سؤال من الصحفيين في بروكسل، حول الخسائر في معدات "الناتو" التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد، وكذلك حول مخاطر وقوع هذه المعدات في أيدي الجيش الروسي، قائلًا: "عندما يتم تنفيذ مثل هذا الهجوم على نطاق واسع ضد خطوط دفاعية ثابتة جيدة الإعداد، بما في ذلك حقول الألغام والحواجز المعيقة لتقدم الدبابات... الخسائر أمر لا مفر منه، وهذا ينطبق أيضًا على التكنولوجيا الغربية الحديثة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهتهأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعاتأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: خسائر كييف جسيمة وفقدت خمس معداتها المقدمة من الناتو

08:37 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:05 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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كتبت صحيفة أن الغرب وكييف يعترفان بأنه خلال الهجوم، فقدت أوكرانيا ما يقرب من خُمس معدات الناتو المقدمة للعملية.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين، إن "الخسائر الناجمة عن الهجوم المضاد الأوكراني كانت جسيمة ومبكرة... فقدت كييف ما يقرب من خُمس معدات الناتو المقدمة للعملية".
وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف جندي في هجومه المضاد الفاشل، وأن نظام كييف يسعى جاهدا للتغطية على هذه الأرقام.
وأضاف: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كارثية، ونظام كييف يحاول دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره".
قال فلاديمير دينيس، مسعف في اللواء 65 من الكتيبة الثالثة في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره من قبل القوات الروسية، إن الخسائر الحقيقية للقوات الأوكرانية أعلى بعدة مرات مما أعلنته قيادة كييف رسميًا.
وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بحتمية وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية في الهجوم على الخطوط الدفاعية المعدة جيدًا للجيش الروسي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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07:26 GMT
وأجاب ستولتنبرغ عن سؤال من الصحفيين في بروكسل، حول الخسائر في معدات "الناتو" التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد، وكذلك حول مخاطر وقوع هذه المعدات في أيدي الجيش الروسي، قائلًا: "عندما يتم تنفيذ مثل هذا الهجوم على نطاق واسع ضد خطوط دفاعية ثابتة جيدة الإعداد، بما في ذلك حقول الألغام والحواجز المعيقة لتقدم الدبابات... الخسائر أمر لا مفر منه، وهذا ينطبق أيضًا على التكنولوجيا الغربية الحديثة".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:29 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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