https://sputnikarabic.ae/20230727/إعلام-خسائر-كييف-جسيمة-وخسرت-خمس-معداتها-المقدمة-من-الناتو-1079448856.html

إعلام: خسائر كييف جسيمة وفقدت خمس معداتها المقدمة من الناتو

إعلام: خسائر كييف جسيمة وفقدت خمس معداتها المقدمة من الناتو

كتبت صحيفة أن الغرب وكييف يعترفان بأنه خلال الهجوم، فقدت أوكرانيا ما يقرب من خُمس معدات الناتو المقدمة للعملية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T08:37+0000

2023-07-27T08:37+0000

2023-07-27T09:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين، إن "الخسائر الناجمة عن الهجوم المضاد الأوكراني كانت جسيمة ومبكرة... فقدت كييف ما يقرب من خُمس معدات الناتو المقدمة للعملية".وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف جندي في هجومه المضاد الفاشل، وأن نظام كييف يسعى جاهدا للتغطية على هذه الأرقام.وأضاف: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كارثية، ونظام كييف يحاول دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره".قال فلاديمير دينيس، مسعف في اللواء 65 من الكتيبة الثالثة في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره من قبل القوات الروسية، إن الخسائر الحقيقية للقوات الأوكرانية أعلى بعدة مرات مما أعلنته قيادة كييف رسميًا.وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بحتمية وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية في الهجوم على الخطوط الدفاعية المعدة جيدًا للجيش الروسي.وأجاب ستولتنبرغ عن سؤال من الصحفيين في بروكسل، حول الخسائر في معدات "الناتو" التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد، وكذلك حول مخاطر وقوع هذه المعدات في أيدي الجيش الروسي، قائلًا: "عندما يتم تنفيذ مثل هذا الهجوم على نطاق واسع ضد خطوط دفاعية ثابتة جيدة الإعداد، بما في ذلك حقول الألغام والحواجز المعيقة لتقدم الدبابات... الخسائر أمر لا مفر منه، وهذا ينطبق أيضًا على التكنولوجيا الغربية الحديثة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهتهأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعاتأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20230727/مجلس-الدوما-نظام-كييف-الإجرامي-يتوسل-إلى-واشنطن-وبروكسل-للحصول-على-سلاح-معجزة-1079443204.html

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