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الأردن يشدد على مساندة حق الفلسطينيين في الحرية
الأردن يشدد على مساندة حق الفلسطينيين في الحرية
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده ستستمر في تكريس كل إمكاناتها لإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T06:38+0000
2023-07-27T06:38+0000
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جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للسيدة فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، حيث استعرض الصفدي، خلال اللقاء، الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية، ووقف الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "عمون".من جانبها، أعربت البرغوثي عن تقديرها للجهود الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في الحصول على حقوقه، مشددة على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.وفي وقت سابق، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، اليوم الخميس، رفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين في "ذكرى خراب الهيكل"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.وأفادت قناة "الميادين"، بأن "إيتمار بن غفير والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط تصدي مجموعة من المرابطين والمرابطات لهذه الاقتحامات".وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا، مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الأردن يشدد على مساندة حق الفلسطينيين في الحرية

06:38 GMT 27.07.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده ستستمر في تكريس كل إمكاناتها لإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران للعام 1967.
جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للسيدة فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، حيث استعرض الصفدي، خلال اللقاء، الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية، ووقف الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "عمون".
من جانبها، أعربت البرغوثي عن تقديرها للجهود الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في الحصول على حقوقه، مشددة على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
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وفي وقت سابق، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، اليوم الخميس، رفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين في "ذكرى خراب الهيكل"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت قناة "الميادين"، بأن "إيتمار بن غفير والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط تصدي مجموعة من المرابطين والمرابطات لهذه الاقتحامات".
وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا، مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.
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