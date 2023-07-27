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الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-لتفجير-إحدى-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079461904.html
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي، بأنه اعتقل عميلًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:00+0000
2023-07-27T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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جاء في بيان الأمن الروسي: "تم إحباط المحاولة، المخخط لها من قبل القوات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى سفن أسطول البحر الأسود والمزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود

11:00 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة "الأدميرال إيسن" أثناء التدريبات في البحر الأسود.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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يتبع
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي، بأنه اعتقل عميلًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود.
جاء في بيان الأمن الروسي: "تم إحباط المحاولة، المخخط لها من قبل القوات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى سفن أسطول البحر الأسود والمزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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