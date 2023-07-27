https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-لتفجير-إحدى-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079461904.html
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي، بأنه اعتقل عميلًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:00+0000
2023-07-27T11:00+0000
2023-07-27T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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جاء في بيان الأمن الروسي: "تم إحباط المحاولة، المخخط لها من قبل القوات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى سفن أسطول البحر الأسود والمزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود
11:00 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي، بأنه اعتقل عميلًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود.
جاء في بيان الأمن الروسي: "تم إحباط المحاولة، المخخط لها من قبل القوات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى سفن أسطول البحر الأسود والمزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة".