https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الفيدرالي-الروسي-العثور-على-آثار-متفجرات-على-متن-سفينة-شحن-كانت-متجهة-من-تركيا-إلى-روستوف-1079442488.html

الأمن الفيدرالي الروسي: العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن متجهة من تركيا إلى روستوف

الأمن الفيدرالي الروسي: العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن متجهة من تركيا إلى روستوف

عثر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على آثار متفجرات على متن سفينة شحن كانت متجهة من تركيا إلى روستوف. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T07:01+0000

2023-07-27T07:01+0000

2023-07-27T07:30+0000

روسيا

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قالت الخدمة الصحفية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في سياق العمل على منع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة، حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سفينة مدنية أجنبية أخرى، من المرجح أنه قد تم استخدامها في السابق لإيصال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا".وورد في بيان الخدمة الصحفية أنهم وجدوا آثارًا لمتفجرات "ثنائي نيتروتولوين" ومادة "تي إن تي" على متن سفينة شحن جافة في طريقها من تركيا إلى روستوف أون دون للحصول على حبوب. وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، تم استدعاء السفينة مرتين من قبل ميناء "ريني" الأوكراني في منطقة أوديسا.

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