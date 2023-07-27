https://sputnikarabic.ae/20230727/الإمارات-تعزي-السعودية-في-سقوط-طائرة-عسكرية-ومقتل-طاقمها-1079482425.html

الإمارات تعزي السعودية في سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها

الإمارات تعزي السعودية في سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية السعودية في خميس مشيط، والذي أسفر عن مقتل طاقمها. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T16:43+0000

2023-07-27T16:43+0000

2023-07-27T16:43+0000

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وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الخميس، أن الإمارات تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.كما قدم البيان كذلك "خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم".وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحادث وقع، في الساعة 14:28 من مساء أمس الأربعاء 26 يوليو/ تموز 2023.وأعلنت السلطات السعودية مقتل طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.يذكر أن القوات الجوية السعودية تصنف في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتمتلك 897 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل: 283 مقاتلة،81 طائرة هجومية، 49 طائرة نقل عسكري، 190 طائرة تدريب، 14 طائرة مهام خاصة، 22 طائرة تزود بالوقود في الجو، 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.كما تمتلك السعودية 214 مطارا عسكريا يجعلها في المرتبة رقم 25 بين الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230726/تحطم-طائرة-عسكرية-سعودية-1079435111.html

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