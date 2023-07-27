https://sputnikarabic.ae/20230727/الإمارات-تعزي-السعودية-في-سقوط-طائرة-عسكرية-ومقتل-طاقمها-1079482425.html
الإمارات تعزي السعودية في سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها
الإمارات تعزي السعودية في سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها
أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية السعودية في خميس مشيط، والذي أسفر عن مقتل طاقمها. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T16:43+0000
2023-07-27T16:43+0000
2023-07-27T16:43+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الخميس، أن الإمارات تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.كما قدم البيان كذلك "خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم".وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحادث وقع، في الساعة 14:28 من مساء أمس الأربعاء 26 يوليو/ تموز 2023.وأعلنت السلطات السعودية مقتل طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.يذكر أن القوات الجوية السعودية تصنف في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتمتلك 897 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل: 283 مقاتلة،81 طائرة هجومية، 49 طائرة نقل عسكري، 190 طائرة تدريب، 14 طائرة مهام خاصة، 22 طائرة تزود بالوقود في الجو، 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.كما تمتلك السعودية 214 مطارا عسكريا يجعلها في المرتبة رقم 25 بين الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تحطم-طائرة-عسكرية-سعودية-1079435111.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تعزي السعودية في سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها
تابعنا عبر
أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية السعودية في خميس مشيط، والذي أسفر عن مقتل طاقمها.
وذكرت
وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الخميس، أن الإمارات تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.
كما قدم البيان كذلك "خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم".
وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
، أن الحادث وقع، في الساعة 14:28 من مساء أمس الأربعاء 26 يوليو/ تموز 2023.
وأعلنت السلطات السعودية مقتل طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.
يذكر أن القوات الجوية السعودية تصنف في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتمتلك 897 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل: 283 مقاتلة،81 طائرة هجومية
، 49 طائرة نقل عسكري، 190 طائرة تدريب، 14 طائرة مهام خاصة، 22 طائرة تزود بالوقود في الجو، 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
كما تمتلك السعودية 214 مطارا عسكريا يجعلها في المرتبة رقم 25 بين الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.