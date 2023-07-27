https://sputnikarabic.ae/20230727/الجزائر-تعلن-إخماد-جميع-الحرائق-التي-شهدتها-عدة-مدن-منذ-يومين-1079442686.html

الجزائر تعلن إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

الجزائر تعلن إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن إخماد جميع حرائق الغابات، التي شهدتها عددا من الولايات الجزائرية، مشيرة إلى أن عملية الحراسة ما تزال متواصلة تجنبا... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T07:17+0000

2023-07-27T07:17+0000

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ونقلت صحيفة "البلاد"، أن وزارة الداخلية الجزائرية كانت قد أكدت في بيان سابق، أن النتائج الإيجابية المحققة تمت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة.وأعلنت السلطات الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، "نجاحها في إخماد 80 في المئة من الحرائق".وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80 في المئة، وذلك بفضل التجند المتواصل دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات، وتتواصل هذه الجهود لإخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها".واقتربت درجة الحرارة في الجزائر من 50 درجة مئوية، وسجلت، الاثنين الماضي، 48 درجة محليا في خمس ولايات شرقية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة، التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي، وارتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية بلغت 18697 ميغاوات.ومساء الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات متواصلة منذ الأحد، في ولايات شمالية وشرقية إلى 34 قتيلا، بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.ولامست درجة الحرارة في عدة مناطق جزائرية في صحراء البلاد وشمالها، خلال الأيام الأخيرة الماضية، 50 درجة مع استمرار موجة الحر منذ أسابيع.

https://sputnikarabic.ae/20230726/دول-العالم-تشتعل-بنيران-حرائق-الصيف-1079415628.html

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