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الجزائر تعلن إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين
الجزائر تعلن إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين
أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن إخماد جميع حرائق الغابات، التي شهدتها عددا من الولايات الجزائرية، مشيرة إلى أن عملية الحراسة ما تزال متواصلة تجنبا... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T07:17+0000
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ونقلت صحيفة "البلاد"، أن وزارة الداخلية الجزائرية كانت قد أكدت في بيان سابق، أن النتائج الإيجابية المحققة تمت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة.وأعلنت السلطات الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، "نجاحها في إخماد 80 في المئة من الحرائق".وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80 في المئة، وذلك بفضل التجند المتواصل دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات، وتتواصل هذه الجهود لإخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها".واقتربت درجة الحرارة في الجزائر من 50 درجة مئوية، وسجلت، الاثنين الماضي، 48 درجة محليا في خمس ولايات شرقية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة، التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي، وارتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية بلغت 18697 ميغاوات.ومساء الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات متواصلة منذ الأحد، في ولايات شمالية وشرقية إلى 34 قتيلا، بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.ولامست درجة الحرارة في عدة مناطق جزائرية في صحراء البلاد وشمالها، خلال الأيام الأخيرة الماضية، 50 درجة مع استمرار موجة الحر منذ أسابيع.
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

الجزائر تعلن إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

07:17 GMT 27.07.2023
© AFP 2023 / STRحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن إخماد جميع حرائق الغابات، التي شهدتها عددا من الولايات الجزائرية، مشيرة إلى أن عملية الحراسة ما تزال متواصلة تجنبا لنشوب الحرائق من جديد.
ونقلت صحيفة "البلاد"، أن وزارة الداخلية الجزائرية كانت قد أكدت في بيان سابق، أن النتائج الإيجابية المحققة تمت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة.
وأعلنت السلطات الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، "نجاحها في إخماد 80 في المئة من الحرائق".
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80 في المئة، وذلك بفضل التجند المتواصل دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات، وتتواصل هذه الجهود لإخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها".
رد فعل مواطن محلي عندما اشتعلت النيران في الأشجار في قرية جينادي، في جزيرة رودس في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، يوم 25 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
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أمس, 11:40 GMT
واقتربت درجة الحرارة في الجزائر من 50 درجة مئوية، وسجلت، الاثنين الماضي، 48 درجة محليا في خمس ولايات شرقية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة، التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي، وارتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية بلغت 18697 ميغاوات.
ومساء الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات متواصلة منذ الأحد، في ولايات شمالية وشرقية إلى 34 قتيلا، بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.
ولامست درجة الحرارة في عدة مناطق جزائرية في صحراء البلاد وشمالها، خلال الأيام الأخيرة الماضية، 50 درجة مع استمرار موجة الحر منذ أسابيع.
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