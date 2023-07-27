https://sputnikarabic.ae/20230727/الجيش-الأوكراني-يتكبد-خسائر-فادحة-بعد-محاولات-فاشلة-للتقدم-في-زابوروجيه-1079449534.html
الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بعد محاولات فاشلة للتقدم في زابوروجيه
الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بعد محاولات فاشلة للتقدم في زابوروجيه
أعلن يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، لكنها تكبدت خسائر كبيرة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T09:10+0000
2023-07-27T09:10+0000
2023-07-27T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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كتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "في الصباح حاول العدو اختراق الدفاعات في منطقة نوفودانيلوفكا ونوفوبوخروفكا، وأحبطت وحداتنا المحاولات الهجومية وهزمت وحدات العدو وكبدته خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع إلى مواقعه".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) صدت، خلال اليوم السابق، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولسكي ورابوتينو على اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما دمرت القوة البشرية للعدو ومعداته في مناطق مالايا توكماخكا ويابولوكوف ورابوتينو.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك، وعلى اتجاهات زابوروجيه.وألقت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بألوية قتالية دربها متخصصون في "الناتو" ومسلحة بالمعدات الغربية، ومع ذلك، لم تنجح القوات الأوكرانية في أي من قطاعات الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230726/المدفعية-الروسية-تجهض-هجوما-أوكرانيا-ضخما-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة--عاجل-1079423624.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بعد محاولات فاشلة للتقدم في زابوروجيه
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أعلن يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، لكنها تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت.
كتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "في الصباح حاول العدو اختراق الدفاعات في منطقة نوفودانيلوفكا ونوفوبوخروفكا، وأحبطت وحداتنا المحاولات الهجومية وهزمت وحدات العدو وكبدته خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع إلى مواقعه".
ووفقًا لباليتسكي، ازداد أيضًا القصف على البلدات والقرى في مقاطعة زابوروجيه على اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا، حيث تم تسجيل 41 ضربةً خلال اليوم الماضي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) صدت، خلال اليوم السابق، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولسكي ورابوتينو
على اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما دمرت القوة البشرية للعدو ومعداته في مناطق مالايا توكماخكا ويابولوكوف ورابوتينو.
وألقت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بألوية قتالية دربها متخصصون في "الناتو" ومسلحة بالمعدات الغربية، ومع ذلك، لم تنجح القوات الأوكرانية في أي من قطاعات الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.