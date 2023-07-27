عربي
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الجيش-الأوكراني-يتكبد-خسائر-فادحة-بعد-محاولات-فاشلة-للتقدم-في-زابوروجيه-1079449534.html
الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بعد محاولات فاشلة للتقدم في زابوروجيه
الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بعد محاولات فاشلة للتقدم في زابوروجيه
أعلن يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، لكنها تكبدت خسائر كبيرة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T09:10+0000
2023-07-27T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_4a07bd20de32c5dbd8ac49c33647f057.jpg
كتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "في الصباح حاول العدو اختراق الدفاعات في منطقة نوفودانيلوفكا ونوفوبوخروفكا، وأحبطت وحداتنا المحاولات الهجومية وهزمت وحدات العدو وكبدته خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع إلى مواقعه".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) صدت، خلال اليوم السابق، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولسكي ورابوتينو على اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما دمرت القوة البشرية للعدو ومعداته في مناطق مالايا توكماخكا ويابولوكوف ورابوتينو.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك، وعلى اتجاهات زابوروجيه.وألقت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بألوية قتالية دربها متخصصون في "الناتو" ومسلحة بالمعدات الغربية، ومع ذلك، لم تنجح القوات الأوكرانية في أي من قطاعات الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230726/المدفعية-الروسية-تجهض-هجوما-أوكرانيا-ضخما-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة--عاجل-1079423624.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdd884b45c50a975d80e0f43e8fb434e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة بعد محاولات فاشلة للتقدم في زابوروجيه

09:10 GMT 27.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، لكنها تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت.
كتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "في الصباح حاول العدو اختراق الدفاعات في منطقة نوفودانيلوفكا ونوفوبوخروفكا، وأحبطت وحداتنا المحاولات الهجومية وهزمت وحدات العدو وكبدته خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع إلى مواقعه".

ووفقًا لباليتسكي، ازداد أيضًا القصف على البلدات والقرى في مقاطعة زابوروجيه على اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا، حيث تم تسجيل 41 ضربةً خلال اليوم الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) صدت، خلال اليوم السابق، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولسكي ورابوتينو على اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما دمرت القوة البشرية للعدو ومعداته في مناطق مالايا توكماخكا ويابولوكوف ورابوتينو.
مدفع 2أس5 غياتسينت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويحرر مناطق واسعة
أمس, 12:24 GMT
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك، وعلى اتجاهات زابوروجيه.
وألقت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بألوية قتالية دربها متخصصون في "الناتو" ومسلحة بالمعدات الغربية، ومع ذلك، لم تنجح القوات الأوكرانية في أي من قطاعات الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала