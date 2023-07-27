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الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
علّقت وزارة الخارجية الفلسطينية على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى مع عشرات المستوطنين الإسرائيليين. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T07:19+0000
2023-07-27T07:19+0000
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وأعلنت الوزارة إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى من قبل بن غفير، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مشيرة إلى أن ما يقوم به بن غفير يمثل غطاء رسميا للاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى.ولفتت الوزارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لما وصفته بـ "المخططات التهويدية وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل جزءا لا يتجزأ من العمليات، التي تستهدف تهويد القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين لتغيير هويتها.وتابعت: "يجب على الإدارة الأمريكية أن تترجم مواقفها إلى أفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف ما تقوم به من إجراءات أحادية الجانب".وقام إيتمار بن غفير والمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا، مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، اقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.
https://sputnikarabic.ae/20230719/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-هناك-وضع-دولي-للقدس-لا-يمكن-لإسرائيل-تجاوزه-رغم-الانتهاكات-1079232893.html
https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يقتحم-المسجد-الأقصى-رفقة-عدد-من-المستوطنين-1079440915.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

07:19 GMT 27.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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علّقت وزارة الخارجية الفلسطينية على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى مع عشرات المستوطنين الإسرائيليين.
وأعلنت الوزارة إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى من قبل بن غفير، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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وقالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مشيرة إلى أن ما يقوم به بن غفير يمثل غطاء رسميا للاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى.
ولفتت الوزارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لما وصفته بـ "المخططات التهويدية وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل جزءا لا يتجزأ من العمليات، التي تستهدف تهويد القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين لتغيير هويتها.
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين
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وتابعت: "يجب على الإدارة الأمريكية أن تترجم مواقفها إلى أفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف ما تقوم به من إجراءات أحادية الجانب".
وقام إيتمار بن غفير والمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا، مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، اقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.
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