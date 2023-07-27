https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-و5-زعماء-أفارقة-يؤكدون-مواصلة-دعم-القارة-للجهود-الرامية-لتسوية-أزمة-روسيا-وأوكرانيا-1079477576.html

السيسي و5 زعماء أفارقة يؤكدون مواصلة دعم القارة للجهود الرامية لتسوية أزمة روسيا وأوكرانيا

السيسي و5 زعماء أفارقة يؤكدون مواصلة دعم القارة للجهود الرامية لتسوية أزمة روسيا وأوكرانيا

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بمدينة سان بطرسبرغ، في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T14:55+0000

2023-07-27T14:55+0000

2023-07-27T14:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073465764_0:0:1991:1120_1920x0_80_0_0_535c86545f015d47111801c00c2910b0.jpg

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن القدة الأفارقة (عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وسيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس الكونغو دينيس ساسو نيجيسو، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس أوغندي يوري موسيفيني، تابعوا خلال الاجتماع تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة، خاصةً عقب زيارة الوفد الأفريقي لكل من روسيا وأوكرانيا في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي الحل الجارية للأزمة بين البلدين.وأكد الاجتماع، وفقا لبيان الرئاسة المصرية، على "مواصلة دعم القارة لكافة الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية اتصالاً بالتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الأفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين".يشار إلى أن وفدًا أفريقيًا زار كييف في يونيو الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفي اليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/واضعو-مبادرة-السلام-الأفريقية-يعتزمون-مناقشتها-مع-بوتين-لن-تتخلى-عن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1079439448.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار العالم الآن, العالم العربي