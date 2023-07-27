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العراق يحدد شرطا لمنح حصص مائية جديدة
العراق يحدد شرطا لمنح حصص مائية جديدة
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T10:49+0000
2023-07-27T10:49+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.كما أعلن معاون مدير عام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه الخام في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبد الله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة رغم الشح المائي الذي يمر به العراق.وكان مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، قد أكد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن وفد بلاده موجود في أنقرة، منذ عدة أيام، لمناقشة ملف الإيرادات المائية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الرئيس-العراقي-يحمل-دولا-مجاورة-مسؤولية-أزمة-المياه-التي-تعانيها-بلاده-1078483592.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/نائب-عراقي-يطالب-بلاده-باستخدام-آليات-جديدة-لمواجهة-شح-المياه-في-العراق-1077903194.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يحدد شرطا لمنح حصص مائية جديدة

10:49 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Farouk Mudhiالفرات العظيم يتحول إلى ساقية منذرا بتحولات عميقة في تاريخ المنطقة
الفرات العظيم يتحول إلى ساقية منذرا بتحولات عميقة في تاريخ المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.
كما أعلن معاون مدير عام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه الخام في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
الرئيس العراقي يحمل "دولا مجاورة" مسؤولية أزمة المياه التي تعانيها بلاده
25 يونيو, 16:14 GMT
وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
نائب عراقي يطالب بلاده باستخدام آليات جديدة لمواجهة شح المياه في العراق
8 يونيو, 12:09 GMT
وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبد الله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.
ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة رغم الشح المائي الذي يمر به العراق.
وكان مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، قد أكد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن وفد بلاده موجود في أنقرة، منذ عدة أيام، لمناقشة ملف الإيرادات المائية.
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