https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-2023-الأهداف-وأبرز-الملفات-1079466577.html
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، وتعد هذه القمة هي الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:51+0000
2023-07-27T11:51+0000
2023-07-27T11:51+0000
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قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", инфографика
انفوجرافيك, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", инфографика
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
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تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، وتعد هذه القمة هي الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية.