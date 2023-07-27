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صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
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https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-2023-الأهداف-وأبرز-الملفات-1079466577.html
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، وتعد هذه القمة هي الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:51+0000
2023-07-27T11:51+0000
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انفوجرافيك
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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انفوجرافيك, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", инфографика
انفوجرافيك, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", инфографика

القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات

11:51 GMT 27.07.2023
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تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، وتعد هذه القمة هي الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية.
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات - سبوتنيك عربي
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