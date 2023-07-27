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القوات الروسية تتسلم مدافع "ضخمة" هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد... فيديو
القوات الروسية تتسلم مدافع "ضخمة" هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد... فيديو
أفادت "روستيخ" أن مدافع "مالفا" ذات العجلات (ذاتية الدفع)، وهي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، قد أكملت اختبارات الدولة بنجاح وتستعد الآن القوات... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:09+0000
2023-07-27T09:04+0000
سلاح روسيا
روسيا
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وتعتبر "مالفا" مدفعية ذاتية الدفع، وهي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا، بحسب المصادر، وقد اجتازت اختبارات الدولة بنجاح. وتستعد الآن القوات لاستلامها.وتم تطوير "مالفا" في معهد نيجني نوفغورود المركزي للأبحاث "بوريفيستنيك"، وهو جزء من روستيخ، بحسب "روسكي أروجي".وبحسب المؤسسة، تعتبر البنادق الذاتية الدفع أكثر قدرة على المناورة من تلك التي يتم تعقبها، مع وجود مورد تقني كبير وتكاليف تشغيل أقل. يستغرق النشر في موقع وتركه والتصويب نحو هدف وقتًا أقل بكثير مقارنة بالبنادق المقطوعة أو تلك التي لديها قاعدة مجنزرة.ومالفا قادرة على القيادة على الطرق العامة دون التزود بالوقود 1000 كم، بفضل الدفع الرباعي ومحرك الديزل القوي. وإلى جانب ذلك، يتم وضعها في طائرة النقل إيل-76.وأصاف: "معدل إطلاق النار 7 طلقات في الدقيقة، تتكون الذخيرة من عدة عشرات من القذائف. وإن "مالفا" اجتازت بنجاح الاختبارات وتستعد بالفعل لتسليمها إلى القوات".
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سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

القوات الروسية تتسلم مدافع "ضخمة" هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد... فيديو

08:09 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 27.07.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseمدافع "مالفا" ذات العجلات (ذاتية الدفع)
مدافع مالفا ذات العجلات (ذاتية الدفع) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت "روستيخ" أن مدافع "مالفا" ذات العجلات (ذاتية الدفع)، وهي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، قد أكملت اختبارات الدولة بنجاح وتستعد الآن القوات لاستلامها.
وتعتبر "مالفا" مدفعية ذاتية الدفع، وهي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا، بحسب المصادر، وقد اجتازت اختبارات الدولة بنجاح. وتستعد الآن القوات لاستلامها.

وفقا للخدمة الصحفية لمؤسسة روستيخ الحكومية، تم إنشاء المدفع الذاتي 152 ملم أكس 2 إس 43 "مالفا" على أساس هيكل القواعد بترتيب عجلات 8×8. وتم تصميم المدفعية لتدمير مراكز القيادة والهياكل الدفاعية والمدفعية وبطاريات الصواريخ وقذائف الهاون وأنظمة الدفاع الجوي وأعمدة المركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.

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وتم تطوير "مالفا" في معهد نيجني نوفغورود المركزي للأبحاث "بوريفيستنيك"، وهو جزء من روستيخ، بحسب "روسكي أروجي".
وبحسب المؤسسة، تعتبر البنادق الذاتية الدفع أكثر قدرة على المناورة من تلك التي يتم تعقبها، مع وجود مورد تقني كبير وتكاليف تشغيل أقل. يستغرق النشر في موقع وتركه والتصويب نحو هدف وقتًا أقل بكثير مقارنة بالبنادق المقطوعة أو تلك التي لديها قاعدة مجنزرة.
ومالفا قادرة على القيادة على الطرق العامة دون التزود بالوقود 1000 كم، بفضل الدفع الرباعي ومحرك الديزل القوي. وإلى جانب ذلك، يتم وضعها في طائرة النقل إيل-76.

وقال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة في "روستيخ": "أولويتنا الرئيسية هي إنقاذ أرواح العسكريين الروس، وبالتالي فإننا نولي اهتمامًا خاصًا لزيادة قدرة أنظمة المدفعية الذاتية الدفع على التنقل وحماية أطقمها. بفضل هيكل العجلات فإن مالفا" قادرة على الالتفاف بسرعة وتجنب نيران العودة، وهي سلاح حديث وقوي يمكنها تدمير أي شيء تقريبًا على مسافة 24 كم".

وأصاف: "معدل إطلاق النار 7 طلقات في الدقيقة، تتكون الذخيرة من عدة عشرات من القذائف. وإن "مالفا" اجتازت بنجاح الاختبارات وتستعد بالفعل لتسليمها إلى القوات".
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