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القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتقدم-12-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة-و3-كيلومترات-في-العمق-الأوكراني--1079466904.html
القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني
القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني في منطقة سيرغييفكا التابعة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T12:13+0000
2023-07-27T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في المجموع، منذ 23 يوليو (تموز)، بلغ تقدم مفارز الهجوم التابعة لقوات مجموعة "المركز" في منطقة سيرغييفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية 12 كيلومترا على طول الجبهة و3 كيلومترات في عمق دفاع العدو".وتابع البيان: "على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، بلغت خسائر العدو، خلال اليوم الفائت، أكثر من 280 عسكرياً، و25 دبابة، و10 مركبات قتالية للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وراجمة صواريخ من طراز "آر إم-70" ( فامبير) تشيكية الصنع، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر "إف إتش-70" بريطانيي الصنع".وأضاف البيان: "على محور كوبيانسك، نفذت وحدات من الفوج الآلي السابع لقوات مجموعة "الغرب"، عمليات هجومية ناجحة غرب بلدة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، محققة تقدماً على الجبهة".وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي، 35 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمسة صواريخ من طراز "هيمارس"، و20 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرشينا دفايا وتوكماك ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230727/صواريخ-روسية-تدك-مقرات-القيادة-الأوكرانية-وأخرى-تستهدف-المطارات-1079463218.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني

12:13 GMT 27.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تتقدم 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني في منطقة سيرغييفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في المجموع، منذ 23 يوليو (تموز)، بلغ تقدم مفارز الهجوم التابعة لقوات مجموعة "المركز" في منطقة سيرغييفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية 12 كيلومترا على طول الجبهة و3 كيلومترات في عمق دفاع العدو".
وتابع البيان: "على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، بلغت خسائر العدو، خلال اليوم الفائت، أكثر من 280 عسكرياً، و25 دبابة، و10 مركبات قتالية للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وراجمة صواريخ من طراز "آر إم-70" ( فامبير) تشيكية الصنع، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر "إف إتش-70" بريطانيي الصنع".
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11:18 GMT
وأضاف البيان: "على محور كوبيانسك، نفذت وحدات من الفوج الآلي السابع لقوات مجموعة "الغرب"، عمليات هجومية ناجحة غرب بلدة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، محققة تقدماً على الجبهة".
وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي، 35 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمسة صواريخ من طراز "هيمارس"، و20 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرشينا دفايا وتوكماك ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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