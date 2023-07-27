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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقتل-أكثر-من-150-جنديا-1079439998.html
القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا
القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا
صدت القوات الروسية، صباح اليوم الخميس، 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهي سفاتوف وكراسني ليمان ودمرت أكثر من 150 جندياً أوكرانيا، بالإضافة إلى مدرعتين قتالية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T02:22+0000
2023-07-27T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "خلال الدفاع النشط عن الخطوط المحتلة، صدت وحدات قوات "المركز" تسع محاولات هجوم من العدو".وأضاف: "تم تدمير مدرعتين قتالية، وأربع مركبات مصفحة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع D-30، وثلاث مدافع هاون، والقضاء على أكثر من 150 مقاتلاًـ فيما استسلم 8من أفراد الحرس الوطني الأوكراني".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الطيران-الروسي-يشن-غارتين-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398947.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا

02:22 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
صدت القوات الروسية، صباح اليوم الخميس، 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهي سفاتوف وكراسني ليمان ودمرت أكثر من 150 جندياً أوكرانيا، بالإضافة إلى مدرعتين قتالية وأربع مركبات مصفحة.
وقال رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "خلال الدفاع النشط عن الخطوط المحتلة، صدت وحدات قوات "المركز" تسع محاولات هجوم من العدو".
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يشن غارتين جويتين على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أمس, 02:39 GMT
وأضاف: "تم تدمير مدرعتين قتالية، وأربع مركبات مصفحة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع D-30، وثلاث مدافع هاون، والقضاء على أكثر من 150 مقاتلاًـ فيما استسلم 8من أفراد الحرس الوطني الأوكراني".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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