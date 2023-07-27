https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقتل-أكثر-من-150-جنديا-1079439998.html
القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا
القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا
صدت القوات الروسية، صباح اليوم الخميس، 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهي سفاتوف وكراسني ليمان ودمرت أكثر من 150 جندياً أوكرانيا، بالإضافة إلى مدرعتين قتالية... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T02:22+0000
2023-07-27T02:22+0000
2023-07-27T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "خلال الدفاع النشط عن الخطوط المحتلة، صدت وحدات قوات "المركز" تسع محاولات هجوم من العدو".وأضاف: "تم تدمير مدرعتين قتالية، وأربع مركبات مصفحة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع D-30، وثلاث مدافع هاون، والقضاء على أكثر من 150 مقاتلاًـ فيما استسلم 8من أفراد الحرس الوطني الأوكراني".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الطيران-الروسي-يشن-غارتين-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398947.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية وتقتل أكثر من 150 جنديا
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صدت القوات الروسية، صباح اليوم الخميس، 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهي سفاتوف وكراسني ليمان ودمرت أكثر من 150 جندياً أوكرانيا، بالإضافة إلى مدرعتين قتالية وأربع مركبات مصفحة.
وقال رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك
": "خلال الدفاع النشط عن الخطوط المحتلة، صدت وحدات قوات "المركز" تسع محاولات هجوم من العدو".
وأضاف: "تم تدمير مدرعتين قتالية، وأربع مركبات مصفحة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع D-30، وثلاث مدافع هاون، والقضاء على أكثر من 150 مقاتلاًـ فيما استسلم 8من أفراد الحرس الوطني الأوكراني".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة
التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.