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https://sputnikarabic.ae/20230727/المدير-العام-المساعد-للتلفزيون-الموريتاني-روسيا-تمد-يدها-للعرب-والأفارقة-بصفتها-الشريك-الحقيقي-1079472405.html
المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني: روسيا تمد يدها للعرب والأفارقة بصفتها الشريك الحقيقي
المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني: روسيا تمد يدها للعرب والأفارقة بصفتها الشريك الحقيقي
أكّد المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله، اليوم الخميس، أن القمة الروسية - الأفريقية ‏في نسختها الثانية، تشير إلى أن روسيا تدخل من... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:23+0000
2023-07-27T13:35+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش حضوره القمة، أن "هذا العالم البكر يرغب أهله أخيرا أن يقدموا صورتهم بأنفسهم للعالم دون تأثير من قوى أخرى كانت تقدمهم بالشكل الذي يخدمها، دون أن تتركهم يلعبوا دورهم بأنفسهم".وتابع عبد الله، لافتا إلى أنه "بينما في المقابل تمد روسيا يدا للعالم العربي والأفريقي، لكي تقول لهم تعالوا، نحن نمثل الشريك الحقيقي والمنصف".وختم المدير لعام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله، تصريحاته لـ"سبوتنيك"، بأنه يظن أن الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية، المنعقدة في سان بطرسبورغ، سيكون لها بعد في العلاقات ما بين روسيا وأفريقيا، وما بين روسيا والعالم العربي من ناحية أخرى.وتنعقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مدير-الوطنية-للدراسات-في-لبنان-قمة-روسيا-أفريقيا-تؤكد-العلاقة-الاستراتيجية-بين-موسكو-ودول-المنطقة-1079467590.html
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قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حصري

المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني: روسيا تمد يدها للعرب والأفارقة بصفتها الشريك الحقيقي

13:23 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 13:35 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Sputnikالمدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023
المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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حصري
أكّد المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله، اليوم الخميس، أن القمة الروسية - الأفريقية ‏في نسختها الثانية، تشير إلى أن روسيا تدخل من بوابة كبرى إلى عالم بكر من الفرص الاقتصادية ‏والدبلوماسية.‏
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش حضوره القمة، أن "هذا العالم البكر يرغب أهله أخيرا أن يقدموا صورتهم بأنفسهم للعالم دون تأثير من قوى أخرى كانت تقدمهم بالشكل الذي يخدمها، دون أن تتركهم يلعبوا دورهم بأنفسهم".
وتابع عبد الله، لافتا إلى أنه "بينما في المقابل تمد روسيا يدا للعالم العربي والأفريقي، لكي تقول لهم تعالوا، نحن نمثل الشريك الحقيقي والمنصف".
القمة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
مدير الوطنية للدراسات في لبنان: قمة روسيا-أفريقيا تؤكد العلاقة الاستراتيجية بين موسكو ودول ‏المنطقة
12:35 GMT
© Sputnik . Sputnikالمدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله‏، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023
المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله‏، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
المدير العام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله‏، في القمة الروسية الأفريقية، 27 يوليو/ تموز 2023
© Sputnik . Sputnik
وختم المدير لعام المساعد للتلفزيون الموريتاني، المختار عبد الله، تصريحاته لـ"سبوتنيك"، بأنه يظن أن الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية، المنعقدة في سان بطرسبورغ، سيكون لها بعد في العلاقات ما بين روسيا وأفريقيا، وما بين روسيا والعالم العربي من ناحية أخرى.
وتنعقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات - سبوتنيك عربي
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القمة الروسية الأفريقية 2023... الأهداف وأبرز الملفات
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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