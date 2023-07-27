https://sputnikarabic.ae/20230727/اليوسفي-لـسبوتنيك-هناك-دعوات-حالية-في-تونس-من-أجل-انضمامها-إلى-تحالف-بريكس-1079484269.html

اليوسفي لـ"سبوتنيك": هناك دعوات حالية في تونس من أجل انضمامها إلى تحالف "بريكس"‏

اليوسفي لـ"سبوتنيك": هناك دعوات حالية في تونس من أجل انضمامها إلى تحالف "بريكس"‏

قال عضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، ورئيس تحرير موقع "الكتيبة" التونسية، محمد اليوسفي، ‏اليوم الخميس، إن "الدبلوماسية الروسية المتواجدة حاليا في تونس،... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T17:36+0000

2023-07-27T17:36+0000

2023-07-27T17:36+0000

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش انعقاد النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ: "أعتقد أن مستقبل العلاقات التونسية الروسية سيكون أفضل بكثير، واليوم هناك دعوات في تونس لانضمام تونس إلى تحالف "بريكس"، خاصة مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، لأي إملاءات خارجية، وكذلك لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس، وتشديده على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات الصندوق ووصفاته وتوصياته".كما شدد اليوسفي على "ضرورة توفر الإرادة السياسية في كل من قادة تونس وروسيا، من أجل تحقيق تعاون أكبر بين البلدين، يثمر عن نتائج إيجابية في المجال الطاقي والغذائي والفلاحي".وفي هذا الإطار، أعرب اليوسفي عن أمنيته بأن وردا على سؤال بشأن جهود الحكومة التونسية إزاء تنمية مجال السياحة، خصوصا في ظل العقوبات الاقتصادية على روسيا والضغوط على تونس، يرى اليوسفي أن "السياح الروس يحبون تونس ويزورونها بكثافة، وينفقون الكثير من الأموال على الترفيه هناك".وطالب في هذا الإطار "بضرورة تسهيل عملية إصدار "فيزا" لدخول التونسيين إلى روسيا، وكذلك تدريس اللغة الروسية، بسبب تواجد العديد من الطلبة التونسيين في روسيا".تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا، ويهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.يذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230408/مصادر-لـ-سبوتنيك-تونس-تدرس-الانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1075696387.html

https://sputnikarabic.ae/20230727/اليوسفي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-رسالة-قوية-من-روسيا-إلى-العالم-من-خلال-القمة-الروسية---الأفريقية-1079482557.html

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قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري